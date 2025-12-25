ДСМ қазақстандықтарға МӘМС қаражатын дәрі-дәрмек сатып алуға жұмсауға рұқсат бермейді
Фото: freepik
2025 жылғы 25 желтоқсанда Сенатта өткен брифингте Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев қазақстандықтардың міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесіндегі қаражатты дәрі-дәрмек сатып алуға өз бетінше пайдалану мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді.
Бұған дейін Мәжіліс депутаты Магеррам Магеррамов осындай ұсыныс айтқан болатын.
Тимур Сұлтанғазиевтің айтуынша, медициналық сақтандыру жүйесі мемлекет пен азаматтың, қызметкер мен жұмыс берушінің ортақ жауапкершілігі қағидатына негізделген.
"МӘМС жүйесінің ішінде жеке жинақ шоттарын ашу қазіргі уақытта қарастырылмайды және талқыланып жатқан жоқ", – деді ол.
Сонымен бірге вице-министр Денсаулық сақтау министрлігі дәрі-дәрмек сатып алу кезінде қосымша төлем енгізу мүмкіндігін қарастырып жатқанын атап өтті.
"Қазіргі кезде амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету аясында қосымша төлем тетігін енгізу бағытында жұмыс жүргізіліп жатыр. Бізде шамамен 400 дәрілік зат пен 100-ден астам ауру түрі бар, олар бойынша 3 миллионға жуық адам дәрі алады. Осы жағдайда азаматтарға таңдау мүмкіндігі беріледі: түпнұсқа дәріні алу немесе басқа өндірушінің препаратын белгілі бір қосымша төлем жасау арқылы алу", – деді Тимур Сұлтанғазиев.
Еске сала кетейік, бұған дейін Магеррам Магеррамов қазақстандықтарға МӘМС аясында пайдаланылмай қалған қаражатты дәрі-дәрмек сатып алуға жұмсауға рұқсат беруді ұсынған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript