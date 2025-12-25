#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

ДСМ қазақстандықтарға МӘМС қаражатын дәрі-дәрмек сатып алуға жұмсауға рұқсат бермейді

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 16:58 Фото: freepik
2025 жылғы 25 желтоқсанда Сенатта өткен брифингте Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев қазақстандықтардың міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесіндегі қаражатты дәрі-дәрмек сатып алуға өз бетінше пайдалану мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді.

Бұған дейін Мәжіліс депутаты Магеррам Магеррамов осындай ұсыныс айтқан болатын.

Тимур Сұлтанғазиевтің айтуынша, медициналық сақтандыру жүйесі мемлекет пен азаматтың, қызметкер мен жұмыс берушінің ортақ жауапкершілігі қағидатына негізделген.

"МӘМС жүйесінің ішінде жеке жинақ шоттарын ашу қазіргі уақытта қарастырылмайды және талқыланып жатқан жоқ", – деді ол.

Сонымен бірге вице-министр Денсаулық сақтау министрлігі дәрі-дәрмек сатып алу кезінде қосымша төлем енгізу мүмкіндігін қарастырып жатқанын атап өтті.


"Қазіргі кезде амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету аясында қосымша төлем тетігін енгізу бағытында жұмыс жүргізіліп жатыр. Бізде шамамен 400 дәрілік зат пен 100-ден астам ауру түрі бар, олар бойынша 3 миллионға жуық адам дәрі алады. Осы жағдайда азаматтарға таңдау мүмкіндігі беріледі: түпнұсқа дәріні алу немесе басқа өндірушінің препаратын белгілі бір қосымша төлем жасау арқылы алу", – деді Тимур Сұлтанғазиев.

Еске сала кетейік, бұған дейін Магеррам Магеррамов қазақстандықтарға МӘМС аясында пайдаланылмай қалған қаражатты дәрі-дәрмек сатып алуға жұмсауға рұқсат беруді ұсынған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
11:23, 16 сәуір 2026
Қазақстандықтарға МӘМС жарналарын тексеру туралы жедел ескерту жасалды
МӘМС жүйесі, ҚР Денсаулық сақтау министрлігі, ҚР парламенті мәжілісі
16:21, 19 мамыр 2023
ҚР ДСМ депутаттың МӘМС қаражатын қазақстандықтарға қайтару туралы ұсынысына жауап берді
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
11:55, 17 маусым 2025
Денсаулық сақтау министрлігі МӘМС-ті жою жөніндегі петицияға пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тимофей Скатов пробился в финал квалификации турнира АТР 250 в Гштааде
00:49, 12 шілде 2026
Тимофей Скатов пробился в финал квалификации турнира АТР 250 в Гштааде
Мераб Двалишвили и Генри Сехудо провели борцовскую схватку на турнире в Тбилиси
00:24, 12 шілде 2026
Двалишвили вырвал победу у Сехудо в главном бою турнира RAF Georgia
Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев провели схватку на турнире RAF Georgia
00:09, 12 шілде 2026
Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев провели суперсхватку на турнире RAF Georgia
Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюсебай уступили в финале турнира ITF в Астане
23:49, 11 шілде 2026
Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюсебай уступили в финале турнира ITF в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: