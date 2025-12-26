2800 теңгеден бастап: Астаналықтарға төменгі бағадағы етті қайдан сатып алуға болатыны айтылды
Жеткізілімдер Ақмола, Түркістан, Павлодар, Қарағанды облыстары мен Абай облысының фермерлерінен тікелей жүзеге асырылады, бұл нарықтағы бағаларды төмен деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік береді.
Ет бағалары:
- Жылқы еті – килограммы 2800 теңгеден бастап
- Сиыр еті – килограммы 3000 теңгеден бастап
- Қой еті – килограммы 3000–3200 теңге аралығында
- Қаз еті – килограммы 2500 теңгеден бастап
Ет жәрмеңкесі Keryen Joly сауда орталығының автотұрағында (Алаш тасжолы, 35Б) өтеді.
Сонымен қатар, осы күндері сауда орталығы аумағында қала ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі жұмыс істейді, онда Қазақстанның әр өңірінен келген фермерлер мен өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Бұл жерде картоп, пияз, сәбіз және жемістер ең төмен бағамен сатылады.
Жәрмеңке күн сайын сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін жұмыс істейді.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Алматыдағы демалыс күндері өтетін жәрмеңкелер үш күндік форматқа көшетіні хабарланған болатын. Жаңа жылға дейін Ауэзов және Бостандық аудандарындағы жәрмеңкелер жұма, сенбі және жексенбі күндері кеңейтілген форматта жұмыс істейді.