#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.81
604.19
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
512.81
604.19
6.57
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау мәселелері бойынша түзетулерге қол қойды

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 15:22 Фото: akorda.kz
2025 жылғы 26 желтоқсанда, Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау мәселелері бойынша түзетулерге қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі ресми хабарлама жариялады:

"Мемлекет басшысы "Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және білім беру-сауықтыру қызметтері мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңға қол қойды".

Заңның мақсаты – тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және білім беру-сауықтыру қызметі саласындағы заңнаманы жетілдіру.

Заңда төмендегілер көзделген:

  • археологиялық зерттеулер барысында анықталған тарихи-мәдени мұра объектілері туралы мәліметтерді жинау үшін археологиялық жұмыстарға арналған бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйе құру;
  • тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау мақсатында жер учаскелерін беру және жер пайдалану тәртібін жетілдіру;
  • археологиялық олжалар мен археологиялық материалдарды беру, сақтау және пайдалану тәртібін реттеу;
  • археологиялық олжалар мен материалдарды орталықтандырылған түрде жинау, оқшаулау және сақтау үшін мемлекеттік қор мен жаппай археологиялық олжалардың ұлттық депозитарийін құру;
  • археологиялық жұмыстарды олардың ерекшелігі мен қаржыландыру тетіктерін ескере отырып, жоспардан тыс (алдын алу) және жоспарлы жұмыстарға бөлу;
  • тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласындағы қолданыстағы ұйымдардың қызметін жүзеге асырудың бірыңғай тәртібін айқындау;
  • археологиялық жұмыстар жүргізу кезінде техникалық құралдарды пайдалану тәртібін реттеу;
  • археологиялық жұмыстар барысында анықталған тарихи-мәдени мұра объектілері үшін қорғау аймақтарын белгілеу.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр Олжас Бектеновті қабылдаған болатын.

Мемлекет басшысына экономикалық реформаларды іске асыру жөніндегі тапсырмалардың орындалу барысы және азаматтардың әл-ауқатын одан әрі арттыру шаралары туралы ақпарат берілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев әкімшілік әділет мәселелері бойынша түзетулерге қол қойды
16:02, 17 желтоқсан 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев әкімшілік әділет мәселелері бойынша түзетулерге қол қойды
Тоқаев кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша түзетулерге қол қойды
19:17, 19 қыркүйек 2025
Тоқаев кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша түзетулерге қол қойды
Тоқаев дактилоскопиялық тіркеу мәселелері бойынша заңға қол қойды
15:34, 23 желтоқсан 2023
Тоқаев дактилоскопиялық тіркеу мәселелері бойынша заңға қол қойды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: