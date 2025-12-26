Жамбыл облысында аса ірі көлемдегі есірткі таратқан күдікті ұсталды
Күдікті интернет-мессенджерлер арқылы кураторлардың нұсқауымен әрекет етіп, Тараз қаласының шағын аудандарында синтетикалық есірткі заттарын жасырын орындарға қалдырумен айналысқан.
Тергеу барысында күдікті бастапқыда ақшалай сыйақыны шотына аударып отырғанын, кейін қолма-қол ақшаға айналдырылғанын түсіндірді.
Алайда кейінірек ол ақшалай төлемнен өз еркімен бас тартып, сыйақыны психоактивті заттар түрінде ала бастаған.
Жедел іздестіру іс-шаралары барысында жеке тінту кезінде ұнтақ тәрізді зат салынған 80 орам табылды. Сонымен қатар тұрғын үйінен осыған ұқсас зат салынған қосымша орамдар тәркіленді.
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, тәркіленген альфа-PVP затының жалпы салмағы 24,93 грамды құрады. Аса ірі мөлшерде есірткі заттарын заңсыз сақтау және сату дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалып, қажетті тергеу әрекеттері жүріп жатыр.