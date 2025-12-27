#Халық заңгері
Қоғам

Астанада бизнес серіктесінің 15 млн теңге тұратын көлігін ұрлаған күдікті ұсталды

Астанада бизнес серіктесінің 15 млн теңге тұратын көлігін ұрлаған күдікті ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.12.2025 15:33 Сурет: polisia.kz
Астана қаласының полиция қызметкерлері құны шамамен 15 млн теңге тұратын автокөліктің ұрлығын жедел түрде ашты, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Күдікті ретінде жәбірленушінің 25 жастағы бизнес серіктесі анықталды. Екеуі жұмыс мақсатында басқа қаладан елордаға келген.

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, ер адамдар пәтер жалдап тұрған. Оқиға болған түні жәбірленуші ұйықтап қалған сәтті пайдаланып, күдікті оның күртесінің қалтасынан Changan CS75 Plus автокөлігінің кілтін жасырын түрде алып, оқиға орнынан кетіп қалған. Содан кейін ол байланысқа шықпай, ізін суытқан.

Таңертең полиция қызметкерлері ұрланған автокөлікті қала көшелерінің бірінен қараусыз қалған күйінде тапты. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында күдіктінің жеке басы анықталып, ол ұсталды.

Айдос Қали
