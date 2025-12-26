#Халық заңгері
Қазақстандық 15 млн теңге тұратын автокөліктен айырылды: бизнес-серіктесі ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 14:15 Фото: Zakon.kz
Астана қалалық полиция департаментінің қызметкерлері шамамен 15 млн теңге тұратын автокөліктің ұрлануын жедел түрде ашты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана қалалық полициясының баспасөз қызметі берген мәліметінше, оқиға 2025 жылғы 26 желтоқсанда болған:

"Күдікті – 25 жастағы ер адам, зардап шеккеннің бизнес-серіктесі, олар бірге басқа қаладан жұмыс істеуге Астанаға келген. Тергеу мәліметтері бойынша, ер адамдар бір пәтерді жалға алған, сол жерде оқиға түнінде зардап шеккен ұйықтап кеткен. Осыны пайдаланып, күдікті оның курткасының қалтасынан Changan CS75 Plus автокөлігінің кілтін ұрлап, оқиға орнынан жасырын кеткен. Содан кейін ол байланысқа шықпай жоғалып кеткен", – делінген хабарламада.

Таңертең полиция қызметкерлері ұрланған автокөлікті қаланың бір көшесінде қараусыз тұрған күйінде тапты.

"Жедел-іздестіру шаралары барысында ер адам анықталып, ұсталды", – деп хабарлады Астана қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Полиция азаматтарға жеке қауіпсіздік шараларын сақтауды, сондай-ақ таныс адамдармен бірге болған кезде де өз заттарына мұқият болуды ескертеді.

Астанада қызметтік өкілеттігін пайдаланып, 34 млн теңге иемденген күдікті ұсталды
15:17, Бүгін
Астанада қызметтік өкілеттігін пайдаланып, 34 млн теңге иемденген күдікті ұсталды
Астанада жалдамалы жүкші 1 млн теңгенің мүлкін ұрлады
16:44, 21 қазан 2025
Астанада жалдамалы жүкші 1 млн теңгенің мүлкін ұрлады
Павлодарда 11 млн теңге көлемінде айыппұлы бар жүргізуші анықталды
12:54, 06 желтоқсан 2023
Павлодарда 11 млн теңге көлемінде айыппұлы бар жүргізуші анықталды
