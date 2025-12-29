Парламент Қазақстанның Құрылыс кодексін қабылдады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мәжіліс депутаттары 2025 жылғы 29 желтоқсанда палатаның пленарлық отырысында Сенат енгізген түзетулерді Құрылыс кодексіне мақұлдады. Бұл құжат Парламентте толық қабылданған деп есептеледі және мемлекет басшысына қол қоюға жолданады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Депутат Мұрат Әбенов атап өткендей, Құрылыс кодексі Мәжіліс арқылы 2025 жылғы 26 қарашада қабылданып, 1038 позициясы бар түзетулермен Сенатқа жолданған болатын.
"Сенат кестесі 27 позициядан тұрады. Сенат енгізген түзетулер нақтылаушы сипатта және Мәжіліс қабылдаған Кодекстің тұжырымдамалық қағидаттарын өзгертпейді", – деді ол.
Депутаттың айтуынша, Сенат маслихаттар мен әкімдіктердің құзыреттерін нақтылауды ұсынған.
Атап айтқанда:
- 26-баптың 1-тармағында тұрғын үй қоры ережелерін бекіту құзыреті 1) тармақшадан 3) тармақшаға ауыстырылған;
- 28-баптың 1-тармағы 31) тармақшасы "және облыстық маслихатқа бекітуге ұсыну" деген сөздермен толықтырылған, ал 2-тармақтың 32) тармақшасы "және қалалық маслихатқа бекітуге ұсыну" деп толықтырылған;
- 29-баптың 1-тармағы 1) тармақшасына "және елді мекендердің даму және құрылыс схемалары" деген сөздер қосылған; 2) тармақтың 8) тармақшасы және 3) тармақтың 8) тармақшасында "қала құрылысының жобалары (жеткілікті жоспарлау жобалары), өткен" деген сөздер "жеткілікті жоспарлау жобасы, өткен" деп ауыстырылған;
- сонымен қатар 69, 98 және 101-баптардың жобалық құжаттаманы әзірлеу және келісу бөлігіндегі редакциясы нақтылатын болған.
"Экономикалық реформа және аймақтық даму комитеті Сенат енгізген өзгерістер мен толықтыруларды Құрылыс кодексіне енгізуге келісуге болады деп есептейді", – деді Мұрат Әбенов.
Сондай-ақ сол күні "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сәулет, қала құрылысы және құрылыс мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заңға түзетулер қабылданды.
Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылғы 25 желтоқсанда Сенат депутаттары Құрылыс кодексін екі оқылымда қарастырып, түзетулерімен Мәжіліске қайтарған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript