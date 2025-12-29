25 млн теңге қарызын өтей алмаған қазақстандық сот алдында жауап беріп, тиімді келісімге келді
Қазақстандық кәсіпкер микроқаржы ұйымы алдындағы қомақты борышын өтей алмай, сотта жауапқа тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
26 млн теңгеден астам сомаға несие бойынша қарызды өндіріп алу туралы азаматтық іс Жамбыл облысы Жуалы аудандық сотында қаралды.
"Сот анықтағандай, 2024 жылы "А." микроқаржы ұйымы мен кәсіпкер С. арасында 60 ай мерзімге 25 млн теңге сомасына несие беру туралы келісім жасалған. Кепілге жер учаскесі бар екі қабатты кафе берілді. Азаматша Е. Борышкердің міндеттемелерін орындаудың кепілі болды",- деп мәлімдеді сот.
Алайда, борышкерлер қарызды уақытылы өтей алмаған.
Талап қоюшы өз талап қою арызында соттан жауапкерлерден 26 млн теңгеден астам қарыз сомасын және 787 мың теңге мөлшерінде мемлекеттік бажды бірлесіп өндіріп алуды сұрады.
"Істі қарау барысында сот тараптарға медиативтік келісімге қол жеткізуге көмектесті. Келісімнің талаптары бойынша жауапкерлер қарызды 2026 жылғы 30 сәуірге дейін ай сайын 1 млн теңгеден, ал 2026 жылғы мамырдан 2027 жылғы наурызға дейін ай сайын 1,4 млн теңгеден өтеуге міндеттенеді, ал талап қоюшы өз кезегінде талап қоюдан бас тартты. Сот келісімді бекітті, іс бойынша іс жүргізу тоқтатылды, ал мемлекеттік баж талап қоюшыға қайтарылды",- деп атап өтті сот.
Сот ұйғарымы заңды күшіне енді.
