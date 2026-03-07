#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
493.85
571.78
6.25
Спорт

Путинцева Индиан-Уэллс турнирінің үшінші айналымына өте алмады

Путинцева Индиан-Уэллс турнирінің үшінші айналымына өте алмады, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2026 09:42 Сурет: j48tennis
Қазақстандық теннисші Юлия Путинцева (әлемнің 76-ракеткасы) АҚШ-тың Индиан-Уэллс қаласында өтіп жатқан "Мастерс" санатындағы жарыстың үшінші айналымына өте алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Юлия Путинцева жекелей сындағы екінші айналымда даниялық Клара Таусонға (әлемнің 17-ракеткасы) 6:7 (9:11), 2:6 есебімен есе жіберді.

Кездесу 2 сағат 11 минутқа созылды. Осы уақыт ішінде Путинцева бір қос қателік жіберіп, тоғыз брейк-пойнттың үшеуін ғана сәтті пайдаланды.

Келесі айналымда Таусон аустралиялық Талия Гибсонмен кездеседі.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстан құрамасы дзюдодан Аустриядағы Гран-придің алғашқы күнінде бір қола медаль жеңіп алғанын жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанның бірінші ракеткасы АҚШ-тағы турнирді сәтті бастады
10:40, Бүгін
Қазақстанның бірінші ракеткасы АҚШ-тағы турнирді сәтті бастады
Юлия Путинцева Чарльстон турнирінің үшінші айналымына өте алмады
01:11, 06 сәуір 2023
Юлия Путинцева Чарльстон турнирінің үшінші айналымына өте алмады
Юлия Путинцева Индиан-Уэллстегі WTA 1000 турнирінің екінші кезеңіне шықты
11:03, 07 наурыз 2024
Юлия Путинцева Индиан-Уэллстегі WTA 1000 турнирінің екінші кезеңіне шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Белорусский защитник перешёл в "Иртыш": подробности
10:09, Бүгін
Белорусский защитник перешёл в "Иртыш": подробности
Стало известно, какие судейские бригады обслужат матчи стартового тура КПЛ-2026
09:25, Бүгін
Стало известно, какие судейские бригады обслужат матчи стартового тура КПЛ-2026
КПЛ-2026: главные ожидания и сенсации от одного из самых громких сезонов
08:38, Бүгін
КПЛ-2026: главные ожидания и сенсации от одного из самых громких сезонов
Джейк Пол запустил боксёрскую лигу для женщин
07:41, Бүгін
Джейк Пол запустил боксёрскую лигу для женщин
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: