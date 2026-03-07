#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
493.85
571.78
6.25
Спорт

Қазақстанның бірінші ракеткасы АҚШ-тағы турнирді сәтті бастады

Қазақстанның бірінші ракеткасы АҚШ-тағы турнирді сәтті бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2026 10:40 Сурет: instagram/AlexKrunic
Қазақстандық теннисші Анна Данилина сербиялық Александра Круничпен жұптасып, АҚШ-тың Индиан-Уэллс қаласында өтіп жатқан WTA 1000 санатындағы жұптық турнирді жеңіспен бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Данилина мен Крунич бірінші айналымда АҚШ өкілі Слоан Стивенс пен Хорватия теннисшісі Донна Векичтен жұбымен кездесті.

Кездесу 1 сағат 10 минутқа созылып, қазақстандық-сербиялық дуэт 6:3, 6:3 есебімен жеңіске жетті.

Енді келесі айналымда Данилина мен Крунич Людмила Киченок (Украина) және Дезире Кравчик (АҚШ) жұбына қарсы ойнайды.

Айта кетейік, Анна Данилина – әйелдер арасындағы жұптық сында Қазақстанның бірінші ракеткасы.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Рыбакина Дохадағы турнирді сәтті бастады
22:02, 10 ақпан 2026
Рыбакина Дохадағы турнирді сәтті бастады
Рыбакина Уханьдағы турнирді жеңіспен бастады
22:07, 08 қазан 2025
Рыбакина Уханьдағы турнирді жеңіспен бастады
Елена Рыбакина АҚШ-тағы Мастерс турнирінің жартылай финалына шықты
09:35, 17 наурыз 2023
Елена Рыбакина АҚШ-тағы Мастерс турнирінің жартылай финалына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Белорусский защитник перешёл в "Иртыш": подробности
10:09, Бүгін
Белорусский защитник перешёл в "Иртыш": подробности
Стало известно, какие судейские бригады обслужат матчи стартового тура КПЛ-2026
09:25, Бүгін
Стало известно, какие судейские бригады обслужат матчи стартового тура КПЛ-2026
КПЛ-2026: главные ожидания и сенсации от одного из самых громких сезонов
08:38, Бүгін
КПЛ-2026: главные ожидания и сенсации от одного из самых громких сезонов
Джейк Пол запустил боксёрскую лигу для женщин
07:41, Бүгін
Джейк Пол запустил боксёрскую лигу для женщин
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: