Қазақстанның бірінші ракеткасы АҚШ-тағы турнирді сәтті бастады
Қазақстандық теннисші Анна Данилина сербиялық Александра Круничпен жұптасып, АҚШ-тың Индиан-Уэллс қаласында өтіп жатқан WTA 1000 санатындағы жұптық турнирді жеңіспен бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Данилина мен Крунич бірінші айналымда АҚШ өкілі Слоан Стивенс пен Хорватия теннисшісі Донна Векичтен жұбымен кездесті.
Кездесу 1 сағат 10 минутқа созылып, қазақстандық-сербиялық дуэт 6:3, 6:3 есебімен жеңіске жетті.
Енді келесі айналымда Данилина мен Крунич Людмила Киченок (Украина) және Дезире Кравчик (АҚШ) жұбына қарсы ойнайды.
Айта кетейік, Анна Данилина – әйелдер арасындағы жұптық сында Қазақстанның бірінші ракеткасы.
