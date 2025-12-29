Елордада жаңажылдық отшашуды екі жерден көзбе-көз тамашалауға болады
Елорда әкімдігінің хабарлауынша, отшашулар екі жерде іске қосылады:
- Ботаникалық бақ
- "Атырау" көпіріне іргелес аумақта.
"Елорда тұрғындары мен қонақтарына отшашу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында "Атырау" көпірі ауданындағы жағалаудың мұзына шығуға қатаң тыйым салынатынын еске саламыз", делінген әкімдік хабарламасында.
Сонымен қатар Жаңа жыл қарсаңында 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға дейін қаланың үш жерінде мерекелік іс-шара өтеді.
31 желтоқсан күні сағат 21:00-ден бастап "Қазақ елі" монументінің жанындағы алаңда, "EXPO" аумағында, сондай-ақ қалалық алаңда (әкімдік алдында) шығармашылық ұжымдар мен қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен қала тұрғындары мен қонақтары үшін Жаңа жылдық мерекелік концерттер өтеді.
Іс-шараға отандық эстрада жұлдыздары Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сәкен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, "Меломен", "Бәйтерек" топтары және басқа да әртістер қатысады.
Айта кетсек, Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Ішкі істер министрлігі еліміз бойынша "Құқықтық тәртіп", "Шырша" және "Пиротехника" атты жедел алдын алу іс-шараларын өткізіп жатыр. Аталған шаралар 20 желтоқсаннан 3 қаңтарға дейін өз жалғасын табады.