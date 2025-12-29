Еліміздің тоғыз өңірінде ХҚКО-лардың кезекші орталықтарының мекенжайлары өзгереді
Қазақстанда 2026 жылдың қаңтар айының басында Халыққа қызмет көрсету орталықтары мен Мамандандырылған ХҚКО-лардың кезекші орталықтарының мекенжайлары өзгереді, деп хабарлады Zakon.kz.
Бұл туралы 2025 жылы 29 желтоқсанда "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі хабарлады.
"3 қаңтардан бастап Алматы, Шымкент, Семей, Ақтөбе, Өскемен, Орал, Қарағанды қалаларында, Ұлытау облысында, сондай-ақ 5 қаңтардан бастап Астана қаласында кезекші орталықтардың мекенжайлары өзгеретінін хабарлаймыз. Еске саламыз, кезекші халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыс күндері сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін, сенбі күні сағат 09:00-ден 13:00-ге дейін жұмыс істейді", делінген хабарламада.
Ал кезекші мамандандырылған ХҚКО-ларда жұмыс күндері өтініштер сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін қабылданып, дайын құжаттар 20:00-ге дейін беріледі.
Сенбі күні өтініштер сағат 09:00-ден 12:00-ге дейін қабылданып, дайын құжаттарды 13:00-ге дейін алуға болады.
Бұған дейін жаңажылдық мейрамға байланысты Алматыдағы ботаникалық бақтың жұмыс кестесіне өзгерістер енгізілгені хабарланған.
