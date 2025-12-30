#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанның жеті өңірінде жаңа визит-орталықтар ашылады

Қазақстанның жеті өңірінде жаңа визит-орталықтар ашылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 12:23
Премьер-министр Олжас Бектенов депутаттың сұрағына жауап бере отырып, елдің бірнеше өңірінде визит-орталықтар салу жоспарлары туралы хабарлады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазіргі уақытта 15 өңірде 29 визит-орталық жұмыс істеп тұр.

"2026 жылы Абай және Маңғыстау облыстарында тағы екі визит-орталық салу жоспарланған. Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, "Көксай" демалыс аймағында "Тары" визит-орталығы салынып жатыр. Сондай-ақ Павлодар облысы, Баянауыл ауылында визит-орталық құрылыс жұмыстары жүргізілуде", – делінген жауапта.

Сонымен қатар Қостанай, Батыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстарында визит-орталықтар салу мәселесі қарастырылуда.

Визит-орталықтар көлік логистикасы бойынша – қоғамдық көлік маршруты мен трансферлерді ұйымдастыру, мәдени және көпшілік іс-шараларды өткізу, сондай-ақ қонақүйлер, хостелдер және пәтерлерді жалға беру мәселелері бойынша тегін кеңес береді.

Еске салсақ, кеше Мәжіліс елде визит-орталықтарды құруды ынталандыруға арналған заңды қабылдады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
