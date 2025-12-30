#Халық заңгері
Қоғам

Премьер-министр теміржол жолаушыларына жақсы жаңалық берді

КТЖ, Казахстанские железные дороги, железная дорога, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, скоростной поезд, Тальго, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 14:01 Фото: pixabay
Премьер-министр Олжас Бектенов депутат сұрағына жауап бере отырып, бір жолаушылар пойыз маршрутын ұзарту жоспарлары туралы хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Ол 2026 жылы 91 вагон жеткізілетініне тоқталды: Астана – Шымкент бағытына 2 құрам, Астана – Атырау бағытына 2 құрам және Астана – Жезқазған бағытына 1 құрам.

"Сонымен қатар, 2026 жылғы сәуірден бастап Маңғыстау облысын дамыту кешенді жоспарын орындау аясында Қарағанды – Жезқазған жолаушылар пойызының маршруты Ақтау қаласына дейін ұзартылмақ. Жалпы, 2030 жылға дейін шамамен 1 000 вагон жаңартылуы жоспарланып отыр", – делінген жауапта.

Сонымен бірге, Қарағанды – Балқаш облыстық пойыз құрамы 4-тен 6 вагонға дейін ұлғайтылды. Биылғы жылы жаз айларында, маусымнан тамызға дейін, қосымша 6 вагоннан тұратын Қарағанды – Балқаш облыстық пойызы күнделікті қатынады.

Одан бөлек, Бектеновтің мәліметінше, ағымдағы жылдың 1 наурызынан бастап Алматы – Балқаш – Алматы бағыты бойынша күнделікті тікелей пойыз іске қосылған, құрамында екі вагон бар.

Еске салсақ, бұған дейін Үкімет жаңа әуе маршруттарын субсидиялау жоспарлары туралы хабарлаған еді.

