Қоғам

Туризм және спорт министрлігі Олимпиадада медаль күтілетін қазақстандық спортшыларды атады

30.12.2025 13:14
2025 жылғы 30 желтоқсанда Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов алдағы Олимпиадада қазақстандық қай спортшыларға үміт артылып отырғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министр болжамдар әрдайым күрделі болатынын атап өтті.

"Париж Олимпиадасын алайық – сол кезде де болжам жасау қиын болды. Бірақ айтайын: фигурлық өнерде – Михаил Шайдоров пен Софья Самоделкина, олар Әлем Кубогының барлық кезеңінде тұрақты өнер көрсетіп, жоғары рейтингке ие. Фристайлда – Коротко мен Галышева, олар да тұрақты нәтижелер көрсетуде, қазір лицензиялық кезең өтуде. Коньки спорты бойынша Михаил Кошкин Әлем Кубогының екі кезеңінде жеңіске жетті. Шорт-тректе біздің екі мәрте әлем жүлдегері бар. Міне, осы спортшыларға біз сенім артамыз, олар халықаралық ареналарда өз деңгейін дәлелдеді. Олар әлемнің мықты спортшыларымен жарысады", – деді министр.

Еске салсақ, бұған дейін министр Қазақстан ұлттық құрамасының олимпиялық формасын қалай таңдағанын түсіндірген еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
