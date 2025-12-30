#Халық заңгері
Қоғам

Туризм және спорт министрлігі ұлттық құраманы дайындауға кеткен шығындарды түсіндірді

Школьный спортивный зал, спортзал, школьный спортзал, уроки физкультуры, физкультура, физическая культура, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 14:13 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 30 желтоқсанда Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Үкіметтегі брифингте ұлттық құраманы дайындауға кеткен қаржыны түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, қаржылық тұрғыдан алғанда 13 млрд теңге тек Олимпиадаға дайындыққа емес, ұлттық құраманың төртжылдық дайындық циклінің барлық кезеңіне жұмсалған.

"2018 жылдан бері бізде Олимпиада медалі жоқ. Олимпиада – бәсекелестік өте жоғары деңгейдегі жарыстар. Бір жылда спортшыны рекордқа жетелейтін деңгейге жеткізу мүмкін емес. Ол бұрын ешқашан кешенді ойындар немесе Әлем және Азия чемпионаттарында орын алмады. Біз бар контингентпен, яғни қазір ересектер құрамасында жүрген спортшылармен, олар шетелдік базаларда дайындалып, жаңа әдістемелерді қолданып, мамандар шақырылып, медико-биологиялық қолдау қамтамасыз етілді", – деді министр.

Министр атап өткендей, Қазақстанға 2018 жылдан бері берілмеген Олимпиада медалін алу үшін барлық қажетті шаралар қолға алынған.

Сондай-ақ министрдің айтуынша, өткен жылы қазақстандық спортшылар бес қысқы спорт түрінде Әлем кубогының кезеңдері мен әлем чемпионаттарында медаль жеңіп алған. Бұл халықаралық тәжірибеде Олимпиада деңгейімен теңестіріледі. Дегенмен, соңғы нәтиже көбіне спортшының өзі – физикалық формасы, денсаулығы, қалпына келуі, психологиялық жағдайына және жақындарының, бүкіл елдің қолдауына байланысты, өйткені Олимпиададағы жауапкершілік ерекше жоғары.

Еске салсақ, бұған дейін министр Қазақстан ұлттық құрамасының Олимпиада формасын қалай таңдағанын түсіндірген еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
