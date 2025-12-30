#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Қоғам

Қазақстанда ойын бизнесі аймақтарын кеңейтпек

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 15:14 Фото: pexels
Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов 2025 жылдың 30 желтоқсанында үкіметтегі баспасөз конференциясында Қазақстандағы ойын бизнесін дамыту жоспарлары туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер атап өткендей, 29 желтоқсанда Мәжіліс туристік қызметке қатысты түзетулерді екінші оқылымда қабылдады. Құжатқа сәйкес, казино қызметі кеңейтіледі. Атап айтқанда, Бурабай мен Қапшағайдан басқа, казино Маңғыстау облысында Каспий теңізінің жағалауында, Панфилов ауданында Алакөл көлінің жағалауында, Жетісу облысында, Алматы облысының Талғар ауданында, Марқакөл ауданында, Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында ашылады.

"Иә, туризмді дамыту мақсатында ойын аймақтарын құруға қатысты түзетулер қабылданды... Егер нақты сұраққа келсек, біз аймақтарды анықтаймыз, дегенмен оның нақты қай жерде ашылатынын жергілікті атқарушы органдар белгілейді. Яғни, біз ойын аймақтарын құрамыз, ал оның нақты орнын жергілікті атқарушы орган шешеді. Бұл негізінен инфрақұрылымға байланысты", – деді Ербол Мырзабосынов.

Министр ойын бизнесіне салықтық жеңілдік болмайтынын атап өтті.

"Әр жаңа казино 2–3 млрд теңге салық төлейді, шамамен 500 жұмыс орнын құрады. Бұл да туризмді дамытуға бағытталған, бұл халықаралық тәжірибе… Салықты азайту жайлы сөз жоқ. Егер білсеңіз, казино әр үстелге салық төлейді", – деп қосты министр.

Сондай-ақ, ол мұнда қазақстандықтар емес, тек шетелдік туристер ғана бәс тіге алатынын айтты.

"Біз әлеуметтік сауалнама жүргіздік, аталған аудандардың көпшілігі өз өңірінде шетелдіктерге казино ашылуына қарсы емес екенін көрсетті. Бұл салық түсімін арттырады және жұмыс орындарын жасайды. Иә (қазақстандықтар бәс тіге алмайды – ред.). Сонымен қатар, егжей-тегжейге келетін болсақ, белгілі бір реттеу болады, жергілікті әкімдіктер және уәкілетті органдармен бірлесіп, шетелдік туристерді тарту жол картасы жасалады – бұл бәрі бақылауда болады", – деп сендірді Мырзабосынов.

Бұған дейін 2026 жылы Қазақстанда шетелдік жұмыс күшін тарту квотасы бекітілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда тағы бір міндетті сақтандыру түрін енгізу жоспарлануда
15:26, Бүгін
Қазақстанда тағы бір міндетті сақтандыру түрін енгізу жоспарлануда
Қазақстанда 2026 жылдан бастап қандай базарлар жабылуы мүмкін
14:30, 05 тамыз 2025
Қазақстанда 2026 жылдан бастап қандай базарлар жабылуы мүмкін
Туризм және спорт министрлігі ұлттық құраманы дайындауға кеткен шығындарды түсіндірді
14:13, Бүгін
Туризм және спорт министрлігі ұлттық құраманы дайындауға кеткен шығындарды түсіндірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: