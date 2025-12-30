Қазақстанда ойын бизнесі аймақтарын кеңейтпек
Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов 2025 жылдың 30 желтоқсанында үкіметтегі баспасөз конференциясында Қазақстандағы ойын бизнесін дамыту жоспарлары туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер атап өткендей, 29 желтоқсанда Мәжіліс туристік қызметке қатысты түзетулерді екінші оқылымда қабылдады. Құжатқа сәйкес, казино қызметі кеңейтіледі. Атап айтқанда, Бурабай мен Қапшағайдан басқа, казино Маңғыстау облысында Каспий теңізінің жағалауында, Панфилов ауданында Алакөл көлінің жағалауында, Жетісу облысында, Алматы облысының Талғар ауданында, Марқакөл ауданында, Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында ашылады.
"Иә, туризмді дамыту мақсатында ойын аймақтарын құруға қатысты түзетулер қабылданды... Егер нақты сұраққа келсек, біз аймақтарды анықтаймыз, дегенмен оның нақты қай жерде ашылатынын жергілікті атқарушы органдар белгілейді. Яғни, біз ойын аймақтарын құрамыз, ал оның нақты орнын жергілікті атқарушы орган шешеді. Бұл негізінен инфрақұрылымға байланысты", – деді Ербол Мырзабосынов.
Министр ойын бизнесіне салықтық жеңілдік болмайтынын атап өтті.
"Әр жаңа казино 2–3 млрд теңге салық төлейді, шамамен 500 жұмыс орнын құрады. Бұл да туризмді дамытуға бағытталған, бұл халықаралық тәжірибе… Салықты азайту жайлы сөз жоқ. Егер білсеңіз, казино әр үстелге салық төлейді", – деп қосты министр.
Сондай-ақ, ол мұнда қазақстандықтар емес, тек шетелдік туристер ғана бәс тіге алатынын айтты.
"Біз әлеуметтік сауалнама жүргіздік, аталған аудандардың көпшілігі өз өңірінде шетелдіктерге казино ашылуына қарсы емес екенін көрсетті. Бұл салық түсімін арттырады және жұмыс орындарын жасайды. Иә (қазақстандықтар бәс тіге алмайды – ред.). Сонымен қатар, егжей-тегжейге келетін болсақ, белгілі бір реттеу болады, жергілікті әкімдіктер және уәкілетті органдармен бірлесіп, шетелдік туристерді тарту жол картасы жасалады – бұл бәрі бақылауда болады", – деп сендірді Мырзабосынов.
Бұған дейін 2026 жылы Қазақстанда шетелдік жұмыс күшін тарту квотасы бекітілгенін жазғанбыз.
