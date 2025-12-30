Көлік министрлігі жүргізушілерге шұғыл ескерту жасады
Сурет: Zakon.kz
Жаңа жыл мерекелері кезінде, 2025 жылғы 30 желтоқсан мен 2026 жылғы 4 қаңтар аралығында Қазақстан аумағында ауа райы тұрақсыз болады. Бұл туралы Көлік министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, елдің бірқатар өңірінде қар жаууы, боран соғып, тұман түсуі, көктайғақ болуы және ауа температурасы күрт өзгертуі мүмкін. Бұл, әсіресе, республикалық маңызы бар автожолдарда қозғалыс қауіпсіздігіне кесірін тигізуі мүмкін.
Атап айтқанда, солтүстік, орталық және батыс өңірлерде жолдағы ахуал нашарлайды. Бұл аймақтарда қар жиналып, жол дұрыс көрінбей және жолда мұз қатуы ықтимал.
Ал оңтүстік облыстарда түнгі және таңғы уақыттарда жаңбыр мен сулы қар жауып, көктайғақ болуы мүмкін.
"Мерекелік күндері республикалық автожолдарда 1700-ден астам арнайы техника мен шамамен 2 500 қызметкер жұмылдырылады. Жағдай тәулік бойы бақылауда, жауапты кезекшілер бекітілді". ҚР Көлік министрлігінің баспасөз қызметі
Ведомство қазақстандықтарға жолға шығар алдында бағытты алдын ала жоспарлап, ауа райын ескеруді және жол ахуалын нақтылап отыруды ескертті.
"Қолайсыз ауа райы кезінде балама қатынас түрлерін, соның ішінде теміржол көлігін пайдалануды да қарастырған жөн. Жүргізушілерді жылдамдық режимін сақтауға, арақашықтықты ұстануға және барынша мұқият болуға үндейміз", - делінген министрлік хабарламасында.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript