#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Қоғам

Алдағы күндері Қазақстанда аяз −35 градусқа дейін күшейеді

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 14:37 Фото: Zakon.kz
Алдағы үш тәулікте, яғни 2025 жылғы 20–22 желтоқсан аралығында Қазақстан аумағында ауа райы күрт өзгеріп, құбылмалы болады. Бұл туралы "Қазгидромет" мамандары хабарлады.

Метеорологтардың мәліметінше, елдің басым бөлігінде қар жауып, боран соғады.

Елдің солтүстік-батысында, солтүстігінде, шығысында және орталық өңірлерінде қалың қар күтіледі. Ал батыс пен оңтүстікте жауын-шашын аралас болады, жаңбыр мен қар жауады.

Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда да мол қар түсуі ықтимал.

Сонымен қатар республика бойынша тұман түсіп, көктайғақ болып, жел күшейеді.

Солтүстік-батыс, солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде ауа температурасы күрт төмендеп, −5 градустан −18–30 градусқа дейін құбылады. Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында аяз −33–35 градусқа дейін жетуі мүмкін.

Ал еліміздің өзге аумақтарында ауа температурасының айтарлықтай өзгерісі күтілмейді.

Бұған дейін Астана, Алматы қалаларында және елдің 16 облысында 19–21 желтоқсан күндеріне арналған дауылды ескерту жарияланғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда алдағы күндері 33 градусқа дейін аяз болады
12:07, 04 желтоқсан 2023
Қазақстанда алдағы күндері 33 градусқа дейін аяз болады
Елімізде алдағы күндері 35 градус аяз болады
13:50, 17 қаңтар 2025
Елімізде алдағы күндері 35 градус аяз болады
Қазақстанда 32 градусқа дейін аяз болады
13:04, 12 ақпан 2024
Қазақстанда 32 градусқа дейін аяз болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: