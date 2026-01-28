Ішкі істер министрлігі: шекараны заңсыз кесу фактілері бойынша жедел шаралар жүргізілді
Баспасөз хабарламасына сәйкес, еліміздің бірнеше өңірінде криминалдық полиция қызметкерлері алынған жедел ақпарат негізінде заңсыз көші-қон мен мемлекеттік шекараны заңсыз кесу фактілерін анықтау және жолын кесу мақсатында жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізді.
Атап айтқанда, 22 қаңтарда Павлодар облысында криминалдық полиция қызметкерлері Қазақстан азаматтары мен жақын шет елдер азаматтарын ұстады.
Олар сыйақы үшін Қазақстан аумағы арқылы мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өтуді ұйымдастырған.
26 қаңтарда Солтүстік Қазақстан облысындареспубликадан шығарылып, елге кіруге тыйым салынған шетелдік азамат ұсталды. Ол бөтен фамилиямен елге қайта кірген.
Сол күні Ақмола облысының Қосшы қаласында жалған құжаттар жасау арқылы шетел азаматтарының Қазақстанда болуын ұйымдастырған топ ұсталды.
Жалпы күдіктілерден автокөліктер, қарда жүретін техника, шетелдік паспорттар, флэш-карталар, әртүрлі оргтехника және медициналық мекемелердің мөрлері тәркіленді.
Негізгі ұйымдастырушылар сот санкциясымен қамауға алынды.
Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 392-бабы және 394-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.
Ішкі істер министрлігі мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ету басым бағыт болғандықтан, Қазақстан Республикасының азаматтары мен шетел азаматтарын елдің көші-қон заңнамасын қатаң сақтауға шақырады.