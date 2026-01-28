#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
503.9
603.32
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
503.9
603.32
6.61
Оқиғалар

Ішкі істер министрлігі: шекараны заңсыз кесу фактілері бойынша жедел шаралар жүргізілді

ІІМ: Қазақстан шекарасын заңсыз кесу фактілері бойынша ұсталғандар мен қамауға алынғандар бар, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 16:50 Сурет: видеодан скриншот
Қазақстанда заңсыз көші-қон арналарының жолы кесілді. Бұл туралы 28 қаңтар 2026 жылы ҚР Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Баспасөз хабарламасына сәйкес, еліміздің бірнеше өңірінде криминалдық полиция қызметкерлері алынған жедел ақпарат негізінде заңсыз көші-қон мен мемлекеттік шекараны заңсыз кесу фактілерін анықтау және жолын кесу мақсатында жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізді.

Атап айтқанда, 22 қаңтарда Павлодар облысында криминалдық полиция қызметкерлері Қазақстан азаматтары мен жақын шет елдер азаматтарын ұстады.

Олар сыйақы үшін Қазақстан аумағы арқылы мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өтуді ұйымдастырған.

26 қаңтарда Солтүстік Қазақстан облысындареспубликадан шығарылып, елге кіруге тыйым салынған шетелдік азамат ұсталды. Ол бөтен фамилиямен елге қайта кірген.

Сол күні Ақмола облысының Қосшы қаласында жалған құжаттар жасау арқылы шетел азаматтарының Қазақстанда болуын ұйымдастырған топ ұсталды.

Жалпы күдіктілерден автокөліктер, қарда жүретін техника, шетелдік паспорттар, флэш-карталар, әртүрлі оргтехника және медициналық мекемелердің мөрлері тәркіленді.

Негізгі ұйымдастырушылар сот санкциясымен қамауға алынды.

Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 392-бабы және 394-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде.

Ішкі істер министрлігі мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ету басым бағыт болғандықтан, Қазақстан Республикасының азаматтары мен шетел азаматтарын елдің көші-қон заңнамасын қатаң сақтауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шетелдіктерге ЖСН беру: Ішкі істер министрлігі мәлімдеме жасады
11:34, 31 желтоқсан 2024
Шетелдіктерге ЖСН беру: Ішкі істер министрлігі мәлімдеме жасады
Түркістан облысында полицейлер заңсыз көші-қон арнасын әшкереледі
09:31, 18 қыркүйек 2025
Түркістан облысында полицейлер заңсыз көші-қон арнасын әшкереледі
Ішкі істер министрлігі: жаңа жылда қауіпті фейерверктерге әкімшілік жауапкершілік қолданылатын болады
13:54, 17 желтоқсан 2025
Ішкі істер министрлігі: жаңа жылда қауіпті фейерверктерге әкімшілік жауапкершілік қолданылатын болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: