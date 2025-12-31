Астанада автобус аялдамасын бүлдірген азамат ұсталды
Кенесары көшесінде кешкі уақытта белгісіз азамат автобус аялдамасының шыны құрылымын сындырып, оқиға орнынан бой тасалаған.
Алайда аталған азамат алысқа ұзай алмады. Полицейлер жедел әрекет етіп, құқық бұзушыны анықтап, ұстады.
Анықталғандай, 33 жастағы елорда тұрғыны алкогольдік масаң күйде аялдама павильонының құрылымын беріктікке сынап көрмек болған.
Бұл әрекеті оның әкімшілік жауапкершілікке тартылуына себеп болды. Бөгде мүлікті қасақана жою немесе бүлдіру фактісі бойынша ер адамға қатысты әкімшілік іс қозғалды.
Ол уақытша ұстау бөлмесіне қамалды. Іс материалдары шешім қабылдау үшін мамандандырылған әкімшілік сотқа жолданды. Полиция қала мүлкіне ұқыпты қарау қажеттігін еске салады.
Қала мүлкін бүлдіру барлық азаматтарға және қаланың келбетіне зиян келтіреді. Кез келген құқық бұзушылық пен келтірілген шығын қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.