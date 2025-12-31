#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Қоғам

Электросамокат иелеріне міндетті сақтандыру мен тіркеу нөмірін алу талап етіледі

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 11:48 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда "Құқық бұзушылықтардың алдын алу және кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер енгізу" туралы заңға сәйкес, электросамокаттарды жалға беретін кәсіпкерлік субъектілері үшін жаңа талаптар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Заңға сәйкес "Жол қозғалысы туралы" заңға келесі нормалар қосылды:

  • Жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар, электросамокаттарды жалға беру қызметін жүзеге асыратындар, міндетті:
  • Ақаулы электросамокаттарды техникалық қызмет көрсету және пайдаланудан шығару;
  • Пайдаланушыларды тексеру: олардың жарамды жүргізуші куәлігінің бар-жоғын анықтау, 18 жасқа толмағандар мен құқықтары жоқ адамдарға басқаруға рұқсат бермеу;
  • Пайдаланушыларды мүмкін болатын айыппұлдар туралы ескерту;
  • Жолда жүріп жатқанда пайдаланушылардың әрекетін бақылау үшін орналасу және жылдамдықты қадағалау технологияларын қолдану;
  • Әртүрлі жылдамдық режимі бар аймақтарда максималды жылдамдықты автоматты түрде шектеу;
  • Электросамокаттарды жаяу жүргіншілер мен көліктерге кедергі келтіретін жерлерге тастамау;
  • Әр электросамокат үшін міндетті азаматтық-құқықтық сақтандыру келісімін жасау;
  • Электросамокатқа тіркеу нөмірін беру және есепке алу;

Электросамокаттардың орналасқан жері туралы деректерді қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін уәкілетті органға беру.

Электросамокаттарды жол қозғалысына қатыстыру тек міндетті сақтандыру келісімі және тіркеу нөмірі бар болған жағдайда жүзеге асырылады.

Сондай-ақ, заңға сәйкес, егер электросамокатты басқаруға құқықтары жоқ адамға жол берілсе, 35 АЕК айыппұл салынады. Егер бұл жағдай жеңіл жарақатқа немесе мүліктің зақымдануына әкелсе, айыппұл 57 АЕК көлемінде болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жеке кәсіпкерлікті міндетті тіркеу шарттары 2025 жылдың 15 қыркүйегінен бастап өзгереді
13:58, 17 шілде 2025
Жеке кәсіпкерлікті міндетті тіркеу шарттары 2025 жылдың 15 қыркүйегінен бастап өзгереді
Қырғызстан президенті веб-камера жезөкшелігіне ресми түрде тыйым салды
11:26, 31 шілде 2024
Қырғызстан президенті веб-камера жезөкшелігіне ресми түрде тыйым салды
Сенат электросамокат иелерінің жауапкершілігі туралы заңды мақұлдады
16:57, 18 желтоқсан 2025
Сенат электросамокат иелерінің жауапкершілігі туралы заңды мақұлдады
Соңғы
Танымал
