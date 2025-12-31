#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Қоғам

Қарулы күштердің әскери бөлімінде "Айқас" атты тазы қызмет етеді

Ақмола облысындағы 44813 әскери бөлімінде әскери қызметшілермен бірге Айқас есімді көне тазы тұқымынан шыққан ит оқу-жауынгерлік міндеттерді атқарып жүр., сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 12:17 Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі
Ақмола облысындағы 44813 әскери бөлімінде әскери қызметшілермен бірге Айқас есімді көне тазы тұқымынан шыққан ит оқу-жауынгерлік міндеттерді атқарып жүр.

Айқасты бөлімге командирдің жауынгерлік дайындық жөніндегі орынбасары майор Нұрлыбек Жаманғарин 2020 жылы Қызылорда облысы Арал қаласынан алып келген.

"Тазы иті көшпелілердің үйлесімді өмірін бейнелейтін "жеті қазынаның" қатарына жатады. Айқас менімен бірге бесінші жыл қызмет етіп келеді. Біз үшін маңызды жетістік – Ақмола облысында өткен "Алтын қазына" республикалық тазы жарысында жеңіске жетуіміз және Ақтөбе облысындағы "Салбурын" далалық сынағында жүлделі орын алуымыз, – деді майор Нұрлыбек Жаманғарин.

Бес жыл ішінде Айқас бөлімшенің күнделікті өміріне толықтай бейімделді. Оның күн тәртібі нағыз сарбаздікіндей. Таңертең тұру, ас ішу және оқу-жаттығулар ол үшін қалыпты жағдай.

Әскери тәртіпке үйренген төрт аяқты "жауынгер" саптық жиындарға да қатысады. Ол плацқа бірінші болып келіп, командирдің бұйрығымен ту тұғырының жанында отырады. Салтанатты рәсімдерде Айқас ел рәміздеріне құрмет білдіріп, Мемлекеттік әнұранның әуеніне өзінше үн қосады.

Қызмет барысында Айқас тазы тұқымының ең жақсы қасиеттерін айқын көрсетті. Ол шапшаң, төзімді және тез үйренгіш. Сарбаздармен бірге әуе кеңістігін қорғау міндетін атқаратын әскери бөлім аумағын патрульдеуге шығады. Қырағылығы мен сезімтал есту қабілеті оған күзет міндеттерін тиімді орындауға мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарулы күштердің әскери қызметшілері даңқты ұшқыш Талғат Бигелдиновты еске алды
13:49, 05 тамыз 2023
Қарулы күштердің әскери қызметшілері даңқты ұшқыш Талғат Бигелдиновты еске алды
"Кері несие" және "сақтандыру": алаяқтар Ақмола облысының тұрғынын 2 миллион теңгеге алдады
15:07, Бүгін
"Кері несие" және "сақтандыру": алаяқтар Ақмола облысының тұрғынын 2 миллион теңгеге алдады
Ақтөбеде алкогольсіз сусындар шығаратын зауыт салынады
14:53, Бүгін
Ақтөбеде алкогольсіз сусындар шығаратын зауыт салынады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: