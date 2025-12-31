#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Қоғам

2026 жылғы 1 қаңтарға арналған ауа райы болжамы: Астанада –12°С, Алматы мен Шымкентте +4°С-қа дейін жылы

Бесплатные катки, бесплатный каток, катание на коньках, ледовый каток, ледовые катки, новогодние катки, новогодний каток, каток, катки, зимние каникулы, новогодние праздники, зимний отдых, Новый год, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 13:09 Фото: Zakon.kz
2026 жылға санаулы сағаттар қалды. "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі Астана, Алматы және Шымкент қалаларына арналған 1 қаңтардағы ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

  • Ауа райы: ауыспалы бұлтты, түнде қар жауып, боран соғады. Көктайғақ болуы мүмкін.
  • Жел: оңтүстік-батыстан, секундына 9-14 метр.
  • Температура: түнде –10…–12°С, күндіз –7…–9°С.

Алматы

  • Ауа райы: бұлтты, қар аралас жауын-шашын жауады. Тұман түсіп, көктайғақ болуы ықтимал.
  • Жел: солтүстік-шығыстан, секундына 3-8 метр.
  • Температура: түнде және күндіз +1…+3°С.

Шымкент

  • Ауа райы: ауыспалы бұлтты, түнгі және таңғы уақытта қар түріндегі жауын-шашын күтіледі. Тұман түсіп, көктайғақ болуы мүмкін.
  • Жел: солтүстік-шығыстан, секундына 8-13 метр.
  • Температура: түнде –2°С, күндіз +2…+4°С.

Бұған дейін Жаңа жылды бұзуы мүмкін қауіпті өнім анықталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
35°С-қа дейін аяз: Қазақстанда қаңтар айында ауа райы қандай болмақ
14:39, Бүгін
35°С-қа дейін аяз: Қазақстанда қаңтар айында ауа райы қандай болмақ
Астанада үсік, Алматы мен Шымкентте жаңбыр – алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
15:29, 15 мамыр 2023
Астанада үсік, Алматы мен Шымкентте жаңбыр – алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
Астана, Алматы, Шымкент. Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
14:13, 24 наурыз 2024
Астана, Алматы, Шымкент. Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: