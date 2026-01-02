Құтқарушылар жолда тұралап қалған жүргізушіге көмек көрсетті
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Қостанай облысындағы автожолда құтқарушылар жүргізушіге көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Меңдіқара ауданында, Теңіз ауылынан 10 шақырым жерде, аудандық маңызы бар "Боровское – Ұзынағаш" автожолында құтқарушылар қиын жағдайға тап болған жеңіл автокөлік жүргізушісіне көмек көрсетті.
"Техникалық ақау салдарынан көлік құралы қозғалысын жалғастыра алмады. Құтқарушылар Toyota Hilux автокөлігінің лебедкасын пайдалана отырып, жеңіл автокөлікті тазаланған жол бөлігіне сүйреп шығарды",- делінген ақпаратта.
Жүргізуші Боровское ауылына эвакуацияланды. Ер адам медициналық көмекке мұқтаж болған жоқ
Құтқарушылар жол және ауа райы жағдайларын ескерудің, сондай-ақ көлік шықпас бұрын оның техникалық жағдайын бақылаудың маңыздылығын ескертеді.
Бұған дейін Ұлытау облысында жоғалған екі ер адамның дін-аман табылғандығын жазғанбыз.
