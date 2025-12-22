#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Оқиғалар

Төтеншеліктер жолда қалған шетелдіктерге көмек көрсетті

Пожарная часть Астаны, пожарная часть в Астане, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 10:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2025 жылғы 22 желтоқсанда ТЖМ қызметкерлері жолда қалған шетел азаматтарына көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство ақпаратына сүйенсек, Қостанай облысы Қарасу ауданында, Қойбағар ауылынан 6 шақырым жерде орналасқан республикалық маңызы бар "Қостанай – Әулиекөл – Сұрған" автомобиль жолында жолаушылар қиын жағдайға тап болған.

"Көлік техникалық ақауға байланысты жолда тоқтап қалған. Құтқарушылардың күшімен көліктен үш адам, оның ішінде Қытай Халық Республикасының екі азаматы эвакуацияланды. Жолаушылар Қойбағар ауылындағы жылыту пунктіне жеткізілді",- делінген ақпаратта.

Ер адамдар жедел көрсетілген көмек үшін құтқарушыларға алғыстарын білдірді.

Бұған дейін Алматыда полицейлердің синтетикалық есірткі тәркілегенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
