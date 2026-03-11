#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Оқиғалар

Ақтөбе облысында полицейлер аязды түнде жолда қалған шетел азаматтарына көмектесті

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 11:26 Фото: pexels
11 наурызға қараған түні ауа температурасы –25 градусқа дейін төмендеген кезде Ақтөбе облысында полиция қызметкерлері республикалық маңызы бар автожолда қалған жолаушыларға көмек көрсетті.

Қарабұтақ ауылының маңында полицейлер жол жиегінде тұрған жолаушылар автобусын байқаған. Аталған автобус Тәжікстан Республикасынан Ресей Федерациясына бағыт алған.

Қолайсыз ауа райы мен қатты аяз салдарынан көлік қозғалысын жалғастыра алмаған. Автобус салонында 34 шетел азаматы болған.

Полиция қызметкерлері оқиға орнына жедел жетіп, жолаушыларға қажетті көмек көрсетті. Аязда ұзақ уақыт қалып қоймауы және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында азаматтар уақытша кемпингке жеткізіліп, орналастырылды.

Онда жолаушыларға жылынып, демалып, ауа райы жақсарғанша күтуге мүмкіндік жасалды. Медициналық көмекке жүгіну деректері тіркелген жоқ.

Қазіргі уақытта жағдай полиция қызметкерлерінің бақылауында. Ауа райы тұрақталғаннан кейін жолаушылар өз сапарларын жалғастыра алады. Полиция департаменті жүргізушілерге қыс мезгілінде жолға шығар алдында ауа райы жағдайын ескеріп, сапарларын алдын ала жоспарлауды ескертеді.

Төтенше жағдайлар туындаған жағдайда азаматтар 102 немесе 112 нөмірлері арқылы полицияға хабарласа алады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полицейлер Алматы – Өскемен автожолында Түркия азаматына көмектесті
19:35, 27 желтоқсан 2024
Полицейлер Алматы – Өскемен автожолында Түркия азаматына көмектесті
Түркістандық полицейлер боранды күні жолда қалған 60 көлікке көмек көрсетті
15:57, 02 қаңтар 2025
Түркістандық полицейлер боранды күні жолда қалған 60 көлікке көмек көрсетті
Қарағанды облысында полицейлер мас күйде мопед жүргізген азаматты құрықтады
11:30, 22 қазан 2025
Қарағанды облысында полицейлер мас күйде мопед жүргізген азаматты құрықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
16:42, Бүгін
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
16:34, Бүгін
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
16:30, Бүгін
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
15:57, Бүгін
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: