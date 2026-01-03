Жаңа циклон Қазақстанға әсер етеді: 3–5 қаңтарда ауа райы күрт өзгереді
"Қазгидромет" РМК мамандары Қазақстандағы келесі үш күнге — 3, 4 және 5 қаңтарға арналған ауа райы болжамын жариялады. Онда алдағы үш күнде республика бойынша ауа райы күрт өзгеретіні, қар мен боран күтілетіні және температураның көтерілуі болжанатыны айтылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Себебі — жаңа циклон.
"Алдағы күндері Қазақстан аумағымен Жерорта теңізі аймағынан циклон өтеді. Соның әсерінен республика аумағының көп бөлігінде қар мен боран, ал батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыста жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын күтіледі. 3 қаңтарда солтүстік-батыста қатты қар жауады, ал 5 қаңтарда оңтүстік-шығыста қарлы және жаңбырлы ауа райы күтіледі. Республика бойынша жолда мұздау, тұман, желдің екпіні болады", — деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Температураның өзгерісі болжам бойынша:
- Батыс өңірде: түнде 0–8°С, күндіз –2…+5°С
- Төмендеуі күтілетіндер:
- Орталық өңірде: түнде –10…–18°С, күндіз –5…–12°С
- Оңтүстік өңірде: түнде 0…–10°С, күндіз –6…+2°С
- Оңтүстік-шығыс өңірде: түнде 0…5°С, таулы аймақтарда –8…–13°С, күндіз –2…+3°С, таулы аймақтарда –5…–10°С
- Шығыс өңірде: түнде –5…–13°С, күндіз –5…–10°С
3–5 қаңтардағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларының ауа райы туралы толық ақпаратты "Қазгидромет" ресми сайтынан білуге болады.
