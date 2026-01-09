#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Қоғам

Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді: 10–12 қаңтарға болжам

Зима в Алматы, снег в Алматы, дорога, дороги, машины, автомобили, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 12:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Келесі үш күнде Қазақстанның бүкіл аумағында ауа температурасы көтеріледі және жауын-шашын (жаңбыр, қар) түседі. Бұл туралы 2026 жылғы 10, 11 және 12 қаңтарға арналған болжамды Zakon.kz тілшісіне Қазгидромет РМК баспасөз қызметі ұсынды.

Болжамға сәйкес, солтүстік-батыстан келетін циклон әсерінен түнде қар, жергілікті боран, көктайғақ, күндіз жаңбыр мен қар күтеді:

  • 10 қаңтардан бастап – батыста;
  • 11 қаңтардан бастап – солтүстік-батыс, солтүстік және орталық өңірлерде;
  • 12 қаңтардан бастап – шығыста.
"11 қаңтарда Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында қатты қар күтіледі. 10–12 қаңтарда оңтүстікте, 12 қаңтарда елдің оңтүстік-шығысында жаңбыр болады", – делінген Қазгидромет РМК хабарламасында.

Метеорологтардың айтуынша, республикада тұман және жел екпіні күтіледі.

"11 қаңтарда солтүстік пен орталықта, 12 қаңтарда шығыста күндіз ауа температурасы -3°С-тан +3°С-қа дейін болады", – дейді Қазгидромет РМК баспасөз қызметі.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы мен Шымкентте +15°С-қа дейін жылынады, Астанада аяз: демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамы
16:29, Бүгін
Алматы мен Шымкентте +15°С-қа дейін жылынады, Астанада аяз: демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамы
8, 9 және 10 тамыз күндері Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ауа райы болжамы
16:59, 07 тамыз 2025
8, 9 және 10 тамыз күндері Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ауа райы болжамы
Толассыз жауын-шашын және күннің күрт суытуы: 11-13 сәуірге арналған Қазақстандағы ауа райы болжамы
14:23, 10 сәуір 2024
Толассыз жауын-шашын және күннің күрт суытуы: 11-13 сәуірге арналған Қазақстандағы ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: