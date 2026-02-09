#Халық заңгері
Қоғам

10–12 ақпанда Астана, Алматы және Шымкентте қар, нөсер жаңбыр және ауа температурасының күрт ауытқуы күтіледі

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 15:06 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК 2026 жылғы 10, 11 және 12 ақпанға еліміздің үш ірі мегаполисі – Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша ауа райы болжамын ұсынды. Болжамға сәйкес, алдағы үш күнде бұл қалаларда қар жауып, нөсер жаңбыр болады, ал ауа температурасы –24°С-тан +12°С-қа дейін құбылады.

Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы

10 ақпан:

Ауыспалы бұлтты, кей уақытта жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ. Күндіз боран соғады. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с, кей уақытта 23 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде және күндіз –1…+1°С.

11 ақпан:

Ауыспалы бұлтты, түнде және таңертең қар жауып, боран соғады, көктайғақ болады. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с, кей уақытта 23 м/с. Ауа температурасы түнде және күндіз –12…–14°С, күндіз одан әрі төмендейді.

12 ақпан:

Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде –22…–24°С, күндіз –15…–17°С.

Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы

10 ақпан:

Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең кей уақытта тұман түседі. Жел оңтүстік-шығыстан, кейін оңтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде –1…+1°С, күндіз +6…+8°С.

11 ақпан:

Ауыспалы бұлтты, таңертең және күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман, жолдарда көктайғақ. Жел оңтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде 0…–2°С, күндіз +5…+7°С.

12 ақпан:

Ауыспалы бұлтты, кей уақытта жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман, жолдарда көктайғақ. Жел солтүстік-батыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде –1…–3°С, күндіз +1…+3°С.

Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы

10 ақпан:

Ауыспалы бұлтты, жаңбыр жауады, түнде және таңертең нөсер жаңбыр күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысады, жылдамдығы 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +5…+7°С, күндіз +10…+12°С.

11 ақпан:

Бұлтты, жауын-шашын болады, кей уақытта қатты (жаңбыр, қар). Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с, түнде кей уақытта 23 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде және күндіз 0…+2°С, күндіз төмендейді.

12 ақпан:

Бұлтты, кей уақытта жауын-шашын (негізінен жаңбыр). Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде 0…+2°С, күндіз +5…+7°С.

Бұған дейін Қазақстан аумағына жаңа циклон келіп, –30°С-қа дейінгі аяз, қар жаууы және боран болуы мүмкін екені хабарланған еді.

