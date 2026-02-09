10–12 ақпанда Астана, Алматы және Шымкентте қар, нөсер жаңбыр және ауа температурасының күрт ауытқуы күтіледі
Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы
10 ақпан:
Ауыспалы бұлтты, кей уақытта жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ. Күндіз боран соғады. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с, кей уақытта 23 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде және күндіз –1…+1°С.
11 ақпан:
Ауыспалы бұлтты, түнде және таңертең қар жауып, боран соғады, көктайғақ болады. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с, кей уақытта 23 м/с. Ауа температурасы түнде және күндіз –12…–14°С, күндіз одан әрі төмендейді.
12 ақпан:
Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде –22…–24°С, күндіз –15…–17°С.
Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы
10 ақпан:
Ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең кей уақытта тұман түседі. Жел оңтүстік-шығыстан, кейін оңтүстік-батысқа ауысады, жылдамдығы 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде –1…+1°С, күндіз +6…+8°С.
11 ақпан:
Ауыспалы бұлтты, таңертең және күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман, жолдарда көктайғақ. Жел оңтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде 0…–2°С, күндіз +5…+7°С.
12 ақпан:
Ауыспалы бұлтты, кей уақытта жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман, жолдарда көктайғақ. Жел солтүстік-батыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде –1…–3°С, күндіз +1…+3°С.
Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы
10 ақпан:
Ауыспалы бұлтты, жаңбыр жауады, түнде және таңертең нөсер жаңбыр күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысады, жылдамдығы 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +5…+7°С, күндіз +10…+12°С.
11 ақпан:
Бұлтты, жауын-шашын болады, кей уақытта қатты (жаңбыр, қар). Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с, түнде кей уақытта 23 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде және күндіз 0…+2°С, күндіз төмендейді.
12 ақпан:
Бұлтты, кей уақытта жауын-шашын (негізінен жаңбыр). Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде 0…+2°С, күндіз +5…+7°С.
Бұған дейін Қазақстан аумағына жаңа циклон келіп, –30°С-қа дейінгі аяз, қар жаууы және боран болуы мүмкін екені хабарланған еді.