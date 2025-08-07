#Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Қоғам

8, 9 және 10 тамыз күндері Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ауа райы болжамы

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Астана, Алматы және Шымкентте келесі үш күнде найзағайлы жаңбыр жауады және ауа температурасы +39°C дейін жоғарылайды. Бұл туралы 2025 жылғы 8, 9 және 10 тамызға арналған болжамда РГП "Қазгидромет" баспасөз қызметі хабарлайды, деп жазады Zakon.kz.

Астана қаласының ауа райы болжамы

8 тамыз: бұлтты, кей жерлерде жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-шығыстан 9-14, кейде 15-20 м/с дейін күшейеді. Түнде ауа температурасы +12...+14°C, күндіз +19...+21°C.

9 тамыз: бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 9-14 м/с. Түнде +8...+10°C, күндіз +20...+22°C.

10 тамыз: бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 9-14 м/с. Түнде +8...+10°C, күндіз +22...+24°C.

Алматы қаласының ауа райы болжамы

8 тамыз: бұлтты, күндіз аздап жаңбыр жауады. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с, күндіз 13 м/с дейін күшейеді. Түнде +18...+20°C, күндіз +32...+34°C.

9-10 тамыз: бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ауысады, 3-8 м/с. Түнде +18...+20°C, күндіз қатты ыстық +34...+36°C.

Шымкент қаласының ауа райы болжамы

8 тамыз: бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 8-13 м/с. Түнде +19...+21°C, күндіз +36...+38°C.

9 тамыз: бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, 8-13 м/с. Түнде +20...+22°C, күндіз +37...+39°C.

10 тамыз: бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ауысады, 8-13 м/с. Түнде +22...+24°C, күндіз +37...+39°C.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
