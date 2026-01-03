#Халық заңгері
Қоғам

Ақтөбе облысындағы тасжолда ауыр жүк көлігі қар құрсауында қалды

Ақтөбе қаласына жақын орналасқан облыстық маңызы бар Оңтүстік айналма автожолында қар құрсауында қалған жүк көлігінің жүргізушісіне құтқарушылар көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 15:43 Сурет: ҚР ТЖМ
Ақтөбе қаласына жақын орналасқан облыстық маңызы бар Оңтүстік айналма автожолында қар құрсауында қалған жүк көлігінің жүргізушісіне құтқарушылар көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқару бөлімшелері ауыр жүк көлігін қар құрсауынан сәтті шығарып алды.

"Көлік салонында бір адам болған, ол зардап шеккен жоқ", – деп хабарлады ҚР ТЖМ баспасөз қызметі.

Құтқарушылар қыс мезгілінде жүргізушілерді жолда барынша мұқият болуға және ауа райы жағдайын ескеруге шақырды.

Бұған дейін Ақмола облысында өз үйінде қиын жағдайға тап болған әжейге құтқарушылардың көмектескені хабарланған еді.

Ақтөбе облысындағы тасжолда жеңіл және жүк көлігі соқтығысты: бір адам қаза тапты
10:08, 24 қараша 2024
Ақтөбе облысындағы тасжолда жеңіл және жүк көлігі соқтығысты: бір адам қаза тапты
Үшарал-Достық автожолында 26 жүк көлігі қар құрсауында қалып қойды
10:22, 18 желтоқсан 2024
Үшарал-Достық автожолында 26 жүк көлігі қар құрсауында қалып қойды
Жетісулық құтқарушылар қар құрсауында қалып қойған екі адамға көмекке келді
10:29, 14 қараша 2024
Жетісулық құтқарушылар қар құрсауында қалып қойған екі адамға көмекке келді
