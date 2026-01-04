Қар, жаңбыр және көктайғақ: синоптиктер 5 қаңтарға арналған ауа райын айтты
“Қазгидромет” 2026 жылғы 5 қаңтарға Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, дүйсенбі күні Қазақстанда қолайсыз ауа райы сақталады – республиканың басым бөлігі әлі де циклон мен оған байланысты атмосфералық фронттардың ықпалында болады.
«Соған байланысты қар, боран күтіледі, елдің батысы мен оңтүстік-шығысында жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады. Тек елдің оңтүстік-батысы мен оңтүстігінде жауын-шашынсыз ауа райы болжанып отыр», – делінген хабарламада.
Сондай-ақ республика бойынша тұман, көктайғақ және желдің күшеюі болжанады.
