Қоғам

ШҚО-да полицейлер жүргізушілерді қар құрсауынан құтқарды

ШҚО-да полицейлер жүргізушілерді қар құрсауынан құтқарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.01.2026 15:30 Сурет: polisia.kz
6 қаңтар күні кешкі уақытта Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының кезекші бөліміне Бетқұдық ауылы маңында екі автокөліктің қалың қарда тұрып қалғаны жөнінде хабарлама келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Кезекшінің көмекшісі Ернар Қалиев барлық қызметтің іс-қимылын шұғыл үйлестіріп, ақпаратты оқиға орнына ең жақын жүрген полиция қызметкерлеріне дереу жеткізді. Көмекке Таврия ауылдық округінің учаскелік инспекторы Алексей Сергеевич және Каменка ауылдық округінің учаскелік инспекторы Дәурен Байтиков жұмылдырылды.

"Арнайы техниканың көмегімен қар үйінділерін бұзып өтіп, полицейлер қиын жағдайға тап болған жүргізушілерге дер кезінде жетті. Қызметкерлердің кәсіби шеберлігі мен үйлесімді іс-қимылының нәтижесінде екі автокөлік те қар құрсауынан аман-есен шығарылды", - делінген хабарламада.

Қауіпсіз жерге жеткен жүргізушілер қиын сәтте жеделдік пен адамгершілік танытқан полиция қызметкерлеріне шын жүректен алғыс білдірді.

Полиция азаматтарды жол қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға үндеді.

"Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болып, ауа райы қолайсыз, боранды күндері алыс жолға шығудан барынша бас тартқан жөн", - деп ескертті полиция.
Айдос Қали
