Алматыда екі кроссовер соқтығысып, біреуі арыққа түсіп кетті
Changan көлігінің жүргізушісінің айтуынша, ол Шығыс айналма автожолымен ортаңғы жолақта қозғалып келе жатқан.
Кенеттен қатты соққыны сезген.
Белгілі болғандай, оның артынан Hyundai Tucson көлігі келе жатқан.
Белгісіз себептермен жолақ ауыстыру кезінде Hyundai Changan-ға соғылып, кейін жылдамдығын баяулатып, алдыңғы көліктің артқы бөлігіне тағы бір рет соққан.
Екінші, әлдеқайда қатты соққыдан кейін Hyundai айналып, артқы дөңгелектерімен Changan көлігінің бүйір жағына тиіп, көкке көтерілгендей болған.
Осыдан кейін Hyundai жолдан шығып кетіп, арыққа құлаған.
Жол апаты салдарынан Hyundai жүргізушісі жарақат алды.
Оған медициналық көмек оқиға орнында көрсетілді, ауруханаға жатқызу қажет болмады.
Апаттың нақты мән-жайын жол полициясының қызметкерлері анықтайды.