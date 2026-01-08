#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда екі кроссовер соқтығысып, біреуі арыққа түсіп кетті

Алматыда екі кроссовер соқтығысып, біреуі арыққа түсіп кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 22:03 Сурет: Zakon.kz
Алматыда жол-көлік оқиғасы тіркелді. Екі кроссовердің соқтығысуы салдарынан бір адам жарақат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Changan көлігінің жүргізушісінің айтуынша, ол Шығыс айналма автожолымен ортаңғы жолақта қозғалып келе жатқан.

Сурет: Zakon.kz

Кенеттен қатты соққыны сезген.

Сурет: Zakon.kz

Белгілі болғандай, оның артынан Hyundai Tucson көлігі келе жатқан.

Сурет: Zakon.kz

Белгісіз себептермен жолақ ауыстыру кезінде Hyundai Changan-ға соғылып, кейін жылдамдығын баяулатып, алдыңғы көліктің артқы бөлігіне тағы бір рет соққан.

Сурет: Zakon.kz

Екінші, әлдеқайда қатты соққыдан кейін Hyundai айналып, артқы дөңгелектерімен Changan көлігінің бүйір жағына тиіп, көкке көтерілгендей болған.

Сурет: Zakon.kz

Осыдан кейін Hyundai жолдан шығып кетіп, арыққа құлаған.

Сурет: Zakon.kz

Жол апаты салдарынан Hyundai жүргізушісі жарақат алды.

Сурет: Zakon.kz

Оған медициналық көмек оқиға орнында көрсетілді, ауруханаға жатқызу қажет болмады.

Сурет: Zakon.kz

Апаттың нақты мән-жайын жол полициясының қызметкерлері анықтайды.

Айдос Қали
