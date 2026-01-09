#Халық заңгері
Қоғам

ШҚО-да полицейлер инсульт алған жүргізушіні құтқарып қалды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 09:13 Фото: Zakon.kz
8 қаңтарда сағат 20:00 шамасында Белоусовка ауылының тұрғыны автокөлігімен Өскеменге азық-түлік алуға бара жатып, облыс орталығына кіре берісте денсаулығының күрт нашарлағанын сезген.

61 жастағы жүргізуші өзін жайсыз сезінгендіктен, көлігін жол жиегіне тоқтатуға мәжбүр болған. Жол жиегінде тұрған көлік патрульдік полиция батальонының экипажының назарын аударды.

Қызметке жаңадан кірісіп, бекітілген бағытты тексеріп жүрген Ақылбек Базылбеков пен Ғазиз Шәменов бірден көмекке келді.

Тексеру барысында полицейлер ер адамның бойынан инсульт белгілерін байқаған. Уақыт жоғалтпастан, тәртіп сақшылары шұғыл шаралар қабылдап, жүргізушіні №1 қалалық ауруханаға дейін алып барды. Нәтижесінде науқасқа дер кезінде медициналық көмек көрсетілді.

Полиция азаматтарды көлік басқару кезінде, әсіресе қыс мезгілінде денсаулығына мұқият болуға шақырады. Өзіңізді нашар сезінген жағдайда қозғалысты дереу тоқтатып, медициналық көмекке жүгіну қажет.

Қандай да бір қиын жағдайларда "102" нөміріне хабарласудың немесе жақын маңдағы полиция экипажына жүгінудің маңызын еске салады,.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
