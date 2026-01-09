#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Қоғам

Қазақстанда тұрғын үй иесі жалдау ақысын қашан көтере алады

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 11:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Егер жалға беруші жалдау ақысын көтеретінін хабарласа, не істеу керек? Қай жағдайда тұрғын үй иесі шынымен бағаны көтеруге құқылы, ал қашан жалға алушы өз құқығын қорғай алады – осыны Zakon.kz материалында қарастырдық.

Krisha.kz сайтында жалдау ақысын көтеруге рұқсат етілетін негізгі жағдайлар жинақталған.

Бәрін келісімшарт шешеді

Егер жалдау туралы келісімшарт болса, онда барлық шарттар жазылған болуы керек.

  • Келісімшартта көрсетілуі тиіс:
  • Ай сайынғы төлем мөлшері;
  • Жалдау мерзімі;

Ақыны көтеру шарттары.

Мысалы:

  • "Жылына бір рет, инфляцияны есепке ала отырып";
  • "Мерзімі біткеннен кейін, 30 күн бұрын хабарлап";
  • "Тараптардың келісімі бойынша".
Егер келісімшартта бағаны көтеру шарттары жазылмаған болса, онда жалдау ақысын мерзім аяқталғанға дейін өзгертуге болмайды – бір жақты шешім қабылдау мүмкін емес. Бахыт Қасымбеков, заңгер

Келісімшарт жоқ болса

Осы жағдайда жалға беруші бағаны кез келген уақытта көтере алады және тіпті тұрғын үйді босатуды талап етуі мүмкін.

Сарапшылар кез келген мерзімге (бір тәуліктен бір жылға дейін) жалдау кезінде жазбаша келісімшарт жасауға кеңес береді.

Келісімшарт болса да, бағаны көтеруге себеп болатын жағдайлар бар:

  • Пәтерде келісімшартта көрсетілгеннен көп адам тұрады;
  • Пәтер коммерциялық мақсатта пайдаланылады (қойма, кеңсе, фотостудия, яғни пайда табу үшін);
  • Пәтерде үй жануарлары пайда болды.
  • Сонымен қатар, келісімшарт мерзімі біткеннен кейін иесі жалдау ақысын көтеріп, басқа шарттарды өзгерте алады. Пәтерді жалға алуды жалғастыру немесе тоқтату – тек жалға алушының шешімі.

Маңызды кеңестер

Қиын жағдайларды болдырмау үшін келісімшартта барлық шарттарды нақты көрсету керек:

  • Төлем мөлшері мен формасы;
  • Келісімшарт мерзімі;
  • Ақыны көтеру шарттары (мысалы, жылына бір рет, 30 күн бұрын хабарлау);
  • Тек тұрмыс үшін, бизнесті жүргізуге болмайды;
  • Тұрғындар саны және саны артса хабарлау міндеті;
  • Шарттарды бұзған жағдайда жауапкершілік.

Естеріңізге сала кетейік, қаңтар айында тұрғын үй нарығы жыл басында сирек кездесетін аномалды өсімді көрсетеді. Құрылысшылар сатып алушыларды салық реформаларымен қорқытып, ал шенеуніктер керісінше мәлімдейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандықтарға жеке тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жалға алуға қандай субсидиялар бөлінеді
09:18, 08 мамыр 2025
Қазақстандықтарға жеке тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жалға алуға қандай субсидиялар бөлінеді
Тағы бір ай күтіңіз: Қазақстанда жалға берілетін тұрғын үй бағасы қашан төмендейді
16:12, 03 қыркүйек 2024
Тағы бір ай күтіңіз: Қазақстанда жалға берілетін тұрғын үй бағасы қашан төмендейді
Қазақстанда әскерилер қызметтік тұрғын үйді жалдау шартын жаңаша жасай алады
14:51, 27 маусым 2024
Қазақстанда әскерилер қызметтік тұрғын үйді жалдау шартын жаңаша жасай алады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: