Құқық

Тұрғын үй төлемдерін алатын құқық қорғау органдары лауазымдарының тізбесі өзгерді

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 13:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 20 ақпандағы үкімет қаулысына сәйкес, құқық қорғау органдары мен азаматтық қорғаныс органдары қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерін алу мүмкіндігі берілетін лауазымдар тізіміне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының Орталық аппараты бойынша тұрғын үй төлемдері келесі қызметкерлерге қатысты:

  • Сотқа дейінгі тергеу мен қылмыстық қудалауды заңдылыққа сәйкес бақылау қызметі
  • Құқықтық күшіне енген үкімдердің орындалуын бақылау қызметі
  • Қоғамдық мүддені қорғау қызметі
  • Сотқа дейінгі тергеу қызметі
  • Халықаралық құқықтық ынтымақтастық қызметі
  • Кадрлар департаменті
  • Ішкі қауіпсіздік департаменті
  • Оперативтік барлау, контрбарлау қызметі және жасырын тергеу іс-әрекеттерін бақылау департаменті
  • Қаржы департаменті

Тұрғын үй төлемдері келесі лауазымдарға беріледі:

  • қызмет басшысы,
  • департамент басшысы,
  • қызмет басшысының орынбасары,
  • арнайы тапсырмалар бойынша Бас прокурордың аға көмекшісі,
  • департамент басшысының орынбасары,
  • Бас прокуратураның жеке басқарма басшысы,
  • басқарма басшысы,
  • басқарма орынбасары,
  • аға көмекші,
  • бөлім басшысы,
  • кеңесші,
  • аға прокурор және прокурорлар.

Алайда, келесі лауазымдарға тұрғын үй төлемдері қолданылмайды:

  • Ұйымдастырушылық-контрольдік және аналитикалық қызмет
  • Кадрлық қамтамасыз ету (қызметтік, жауынгерлік және мобилизациялық дайындықтан басқа)
  • Қаржылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету (Ситуациялық орталықтан басқа)

Сонымен қатар, Бас прокуратураның Инвестор құқықтарын қорғау комитеті (КЗПИ) қызметкерлері де тұрғын үй төлемдерін алады:

  • Комитет төрағасы және орынбасары
  • Басқарма басшысы және орынбасары
  • Бөлім басшысы
  • Аға прокурор және прокурор

Алайда КЗПИ-да тұрғын үй төлемдері тіл саясаты, БАҚ және қоғамдық байланыстар, құжаттау (құпия құжаттар), кадрлық қамтамасыз ету (қызметтік, жауынгерлік дайындықтан басқа), қаржылық қамтамасыз ету, ақпараттандыру мен цифрландыру, материалдық-техникалық қамтамасыз ету мәселелерімен айналысатын лауазымдарға берілмейді.

Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігінің Орталық аппараты бойынша төлемдер келесі қызметкерлерге беріледі:

  • Төтенше жағдайларды жою департаменті
  • Ақпараттандыру, цифрландыру және байланыс департаменті
  • Стратегиялық жоспарлау және оперативтік басқару орталығы
  • Кадрлар және тәрбие жұмысы департаменті
  • Мобилизациялық дайындық басқармасы
  • Тергеу басқармасы

Төлемдер департамент басшысы, орынбасарлары, басқарма басшысы, бөлім басшысы, кезекші бөлім басшысы, аға инспектор, инженер, психолог, тергеуші және басқа да арнайы лауазымдарға беріледі.

Төлемдер келесі лауазымдарға қолданылмайды:

  • Қызметті ұйымдастыру
  • Ұйымдастырушылық-штаттық іс-шаралар
  • Стратегиялық жоспарлау және жобалық қызмет
  • Ақпараттық-аналитикалық қызмет
  • Контрольдік және ұйымдастырушылық қызмет
  • Территориялық органдардың қызметін бақылау
  • Ақпараттандыру және цифрландыру

Қаулы 2026 жылғы 3 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі, кейбір тармақтарды қоспағанда.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Үкімет тұрғын үй төлемдерін алатын құқық қорғау органдары лауазымдарының тізбесін бекітті
14:11, 29 қыркүйек 2025
Үкімет тұрғын үй төлемдерін алатын құқық қорғау органдары лауазымдарының тізбесін бекітті
Қазақстанда тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін БЖЗҚ төлемдерін пайдалану ережелері өзгерді
11:52, 19 шілде 2024
Қазақстанда тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін БЖЗҚ төлемдерін пайдалану ережелері өзгерді
Тоқаев құқық қорғау органдарын реформалауды көздейтін заңға қол қойды
15:55, 30 маусым 2025
Тоқаев құқық қорғау органдарын реформалауды көздейтін заңға қол қойды
