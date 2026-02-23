Тұрғын үй төлемдерін алатын құқық қорғау органдары лауазымдарының тізбесі өзгерді
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының Орталық аппараты бойынша тұрғын үй төлемдері келесі қызметкерлерге қатысты:
- Сотқа дейінгі тергеу мен қылмыстық қудалауды заңдылыққа сәйкес бақылау қызметі
- Құқықтық күшіне енген үкімдердің орындалуын бақылау қызметі
- Қоғамдық мүддені қорғау қызметі
- Сотқа дейінгі тергеу қызметі
- Халықаралық құқықтық ынтымақтастық қызметі
- Кадрлар департаменті
- Ішкі қауіпсіздік департаменті
- Оперативтік барлау, контрбарлау қызметі және жасырын тергеу іс-әрекеттерін бақылау департаменті
- Қаржы департаменті
Тұрғын үй төлемдері келесі лауазымдарға беріледі:
- қызмет басшысы,
- департамент басшысы,
- қызмет басшысының орынбасары,
- арнайы тапсырмалар бойынша Бас прокурордың аға көмекшісі,
- департамент басшысының орынбасары,
- Бас прокуратураның жеке басқарма басшысы,
- басқарма басшысы,
- басқарма орынбасары,
- аға көмекші,
- бөлім басшысы,
- кеңесші,
- аға прокурор және прокурорлар.
Алайда, келесі лауазымдарға тұрғын үй төлемдері қолданылмайды:
- Ұйымдастырушылық-контрольдік және аналитикалық қызмет
- Кадрлық қамтамасыз ету (қызметтік, жауынгерлік және мобилизациялық дайындықтан басқа)
- Қаржылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету (Ситуациялық орталықтан басқа)
Сонымен қатар, Бас прокуратураның Инвестор құқықтарын қорғау комитеті (КЗПИ) қызметкерлері де тұрғын үй төлемдерін алады:
- Комитет төрағасы және орынбасары
- Басқарма басшысы және орынбасары
- Бөлім басшысы
- Аға прокурор және прокурор
Алайда КЗПИ-да тұрғын үй төлемдері тіл саясаты, БАҚ және қоғамдық байланыстар, құжаттау (құпия құжаттар), кадрлық қамтамасыз ету (қызметтік, жауынгерлік дайындықтан басқа), қаржылық қамтамасыз ету, ақпараттандыру мен цифрландыру, материалдық-техникалық қамтамасыз ету мәселелерімен айналысатын лауазымдарға берілмейді.
Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігінің Орталық аппараты бойынша төлемдер келесі қызметкерлерге беріледі:
- Төтенше жағдайларды жою департаменті
- Ақпараттандыру, цифрландыру және байланыс департаменті
- Стратегиялық жоспарлау және оперативтік басқару орталығы
- Кадрлар және тәрбие жұмысы департаменті
- Мобилизациялық дайындық басқармасы
- Тергеу басқармасы
Төлемдер департамент басшысы, орынбасарлары, басқарма басшысы, бөлім басшысы, кезекші бөлім басшысы, аға инспектор, инженер, психолог, тергеуші және басқа да арнайы лауазымдарға беріледі.
Төлемдер келесі лауазымдарға қолданылмайды:
- Қызметті ұйымдастыру
- Ұйымдастырушылық-штаттық іс-шаралар
- Стратегиялық жоспарлау және жобалық қызмет
- Ақпараттық-аналитикалық қызмет
- Контрольдік және ұйымдастырушылық қызмет
- Территориялық органдардың қызметін бақылау
- Ақпараттандыру және цифрландыру
Қаулы 2026 жылғы 3 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі, кейбір тармақтарды қоспағанда.