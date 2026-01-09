Қазақстанда екі өңірге арналған су қалқаны салынады
Ведомство мәліметінше, Акмола облысында Есіл контррегуляторының құрылыс жобасы мемлекеттік сараптамадан оң қорытынды алған.
Жаңа гидротехникалық нысан жауын-шашын суын 873 млн текше метрге дейін жинап, Акмола және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы елді мекендерді су басудан қорғайтын болады.
Жобаны жүзеге асыру 2026 жылы басталуы жоспарланған.
Су ресурстары және ирригация вице-министрі Ерболат Ыбрайхановтың айтуынша, контррегулятор жауын-шашын суының бір бөлігін ұстап, қайта бөлуге мүмкіндік береді. Бұл Есіл өзенінің төменгі ағысында судың қауіпсіз ағуын қамтамасыз етіп, Солтүстік Қазақстан облысындағы Сергеев және Петропавл су қоймаларының тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді, сондай-ақ 25 мың гектар суармалы жерге су беруді қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар, бір күн бұрын Министрлік еліміздегі су қорғалатын аймақтар мен белдеулерде не жасауға және не жасауға болмайтыны туралы маңызды мәліметтер жариялаған еді.