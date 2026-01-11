Жетісу облысында жүкті әйелдің өліміне қатысты тергеу жүріп жатыр
Марқұмның әпкесі Анастасия Жуктың айтуынша, 2025 жылғы 15 желтоқсанда туған әпкесі Виктория Наумова дәрігерге жоспарлы тексеруге барған. Ультрадыбыстық зерттеу барысында айтарлықтай патология анықталмаған, тек қағанақ суының аздығы тіркелген, деп хабарлады Қазақпарат.
Келесі күні жүкті әйелдің жағдайы күрт нашарлап, кешке қарай ол Қарабұлақ аудандық ауруханасына жеткізілген. 17 желтоқсанда науқас облыстық перинаталдық орталыққа ауыстырылған.
Туыстарының айтуынша, ауруханаға түскен сәтте әйел есін білетін, сөйлеп, өздігінен қозғала алған. Облыстық перинаталдық орталыққа жеткізілгеннен кейін де ол жұбайымен телефон арқылы сөйлескен.
"Ол толық есінде болды, өзі жүріп, сөйлей алды. Облыстық перинаталдық орталыққа ауысқаннан кейін де күйеуімен телефон арқылы байланысқа шықты", - деді марқұмның әпкесі Анастасия Жук.
Алайда отбасының айтуынша, күйеуі медициналық мекемеге келген кезде дәрігерлер әйелдің жағдайы аса ауыр екенін, көп ағзаның істен шыққанын хабарлаған.
Марқұмның туыстары 23 желтоқсанда алған өлімнен кейінгі қорытындыға сәйкес, 17 желтоқсан күні сағат 08:40-та медициналық препараттың екінші дозасы енгізілгеннен кейін науқастың жағдайы күрт нашарлаған. Соның салдарынан септикалық шок дамып, ұрық шұғыл операция арқылы алынғаны көрсетілген.
Алайда 2026 жылғы 9 қаңтарда берілген қорытынды құжаттың өзге нұсқасында аталған препаратты енгізу туралы мәлімет мүлде жоқ.
Сонымен қатар туыстарын ұрықтың тағдыры да алаңдатып отыр. Олардың айтуынша, Талдықорған қаласындағы мәйітханаларда биоматериалдың түскені тіркелмеген. Ал медицина қызметкерлері ұрықтың жойылғанын айтқанымен, бұл жөнінде ресми құжат немесе растау ұсынылмаған.
Виктория Наумова 2025 жылғы 20 желтоқсанда қайтыс болды. Марқұмның денесі сот-медициналық сараптамаға жіберілген.
Жетісу облысының полиция департаменті бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады.
"Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Тергеу барысы департамент басшылығының бақылауында", - деп мәлімдеді құқық қорғау органдары.
Марқұмның туыстары істің объективті әрі жан-жақты тергелуін талап етіп отыр. Олардың пікірінше, бұл жағдайда медицина қызметкерлерінің салғырттығы мен құжаттарды қолдан бұрмалау белгілері болуы мүмкін.