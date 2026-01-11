#Халық заңгері
Қоғам

Қалың қар мен боран: 12 қаңтарда Қазақстанда ауа райы өзгереді

Қалың қар мен боран: 12 қаңтарда Қазақстанда ауа райы өзгереді 11.01.2026 16:00
"Қазгидромет" 2026 жылғы 12 қаңтарға арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райына болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжам бойынша, дүйсенбі күні республиканың басым бөлігінде жауын-шашын түседі.

"Батыс циклондары және оған байланысты атмосфералық фронттар Қазақстанның көп бөлігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), боран мен көктайғақ әкеледі", - делінген "Қазгидромет" хабарламасында.

Түркістан облысында түнде жауын-шашын мол түседі (жаңбыр, қар), ал күндіз елдің шығысында қалың қар жауады деп болжанып отыр.

Сондай-ақ республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді.

Айдос Қали
