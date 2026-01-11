Кентаудағы жаңа жыл түні болған жойқын жарылыс: зардап шеккен екінші адам көз жұмды
Сурет: akorda.kz
Кентауда кафеде болған жарылыс салдарынан зардап шеккен екінші адам көз жұмды. Оның қаза тапқаны туралы ақпарат әуелі әлеуметтік желі қолданушылары арасында тарап, кейін жергілікті әкімдік растады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 11 қаңтарда Otyrar.kz жазды.
Билік өкілдерінің мәліметінше, жас жігіттің денесінің шамамен 90 пайызы күйіп қалған. Дәрігерлердің барлық күш-жігеріне қарамастан, ол кеше көз жұмған.
Газ-ауа қоспасының жарылысы мен одан кейінгі өрт 1 қаңтар күні көпқабатты тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан қоғамдық тамақтану орнында болған. Оқиға салдарынан 18 жастағы студент қыз оқиға орнында қаза тауып, тағы төрт адам әртүрлі деңгейде жарақат алған. Зардап шеккендердің екеуі жансақтау бөліміне жеткізілген.
Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр, тергеу жалғасуда.
