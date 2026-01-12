#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Қоғам

Астанадағы қарлы боран мен ауа райының нашарлауына байланысты әкімдік маңызды мәлімдеме жасады

2026 жылғы 12 қаңтарға қараған түні Астанада қалың қар жауды. Коммуналдық қызметтер күшейтілген жұмыс режиміне көшіп, қала әкімдігі тұрғындарды сақ болуға және қауіпсіздік талаптарын сақтауға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 09:34 Сурет: gov.kz
2026 жылғы 12 қаңтарға қараған түні Астанада қалың қар жауды. Коммуналдық қызметтер күшейтілген жұмыс режиміне көшіп, қала әкімдігі тұрғындарды сақ болуға және қауіпсіздік талаптарын сақтауға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство таратқан мәліметке сәйкес, бір ғана түн ішінде елордадан 18 мың текше метрден астам қар 1 277 жүк көлігінің рейсімен шығарылған.

"12 қаңтар таңынан бастап қар тазалау жұмыстарына 3 мыңнан астам жол жұмысшысы мен 2 мыңға жуық арнайы техника жұмылдырылды. Алдымен негізгі көше магистральдары мен қоғамдық көлік бағыттары тазартылуда. Одан кейін қозғалысы орташа учаскелерде – аулаларда, алаңдарда, тротуарлар мен аялдамаларда жұмыстар жүргізіледі", – деп хабарлады Астана қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі.

Сондай-ақ тұрғындардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету үшін жолдар, тротуарлар мен көшелер техникалық тұзбен өңделіп жатқаны айтылды.

Осыған байланысты әкімдік маңызды үндеу жасады:

"Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары мен қонақтарын қауіпсіздік ережелерін сақтауға, жолдар мен тротуарларда барынша мұқият болуға, сондай-ақ қолайсыз ауа райы кезінде алыс сапарлардан бас тартуға шақырады".

Бұған дейін синоптиктер елордадағы ауа райы болжамын жариялаған болатын. Бүгін, 12 қаңтарда, секундына 20 метрге дейін жететін қатты жел күтіледі. Ауа температурасы түнде де, күндіз де 0…–2°C шамасында болады. Ал 13 қаңтарда сынап бағанасы –15°C-қа дейін төмендейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астананы қарлы боран басып қалды
11:37, 10 наурыз 2025
Астананы қарлы боран басып қалды
Құтқарушылар ауа-райының қолайсыздығына байланысты қазақстандықтарға ескерту жасады
10:33, 28 қазан 2024
Құтқарушылар ауа-райының қолайсыздығына байланысты қазақстандықтарға ескерту жасады
-20°С дейін аяз түсіп, қалың қар жауады: әкімдік алматылықтарға үндеу жасады
13:16, 11 желтоқсан 2023
-20°С дейін аяз түсіп, қалың қар жауады: әкімдік алматылықтарға үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: