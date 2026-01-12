#Халық заңгері
Қоғам

Ақауы бар жолдар: Қазақстандықтар жаңа учаскелерде төлемнен босатылады

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 14:33 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Көлік министрлігі редакциямыздың автожолдардың ақаулы учаскелерінде жол ақысы алынбайтыны жөніндегі сұрағына жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрлік бүгінгі таңда ақаулы деп танылған жол учаскелері Тараз – Қайнар және Ақтау – Бейнеу бағыттарындағы ақылы жолдар екенін еске салды.

"Сонымен бірге, ҚР Көлік министрлігінің Автожол комитетінде басқа ақылы жол учаскелерінде төлемді уақытша тоқтату жөніндегі ұсыныстар қаралуда. Төлемді уақытша тоқтату туралы шешім қабылданғаннан кейін "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ ресми интернет-ресурсында белгілі ақылы жол учаскелерінде төлемнің уақытша тоқтатылатыны туралы хабарлама жарияланады", – делінген ведомство жауабында.

Одан кейін, Көлік министрлігі атап өткендей, ақаулы учаскелерде жол ақысы жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін алынбайды.

Бұған дейін біз ақылы жолдардан Қазақстан азаматтарынан 79 млрд теңге жиналғанын жазған болатынбыз.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы ақылы жолдардың ақаулы учаскелерін жөндеудің қаржыландырылу көзі аталды
15:57, Бүгін
Қазақстандағы ақылы жолдардың ақаулы учаскелерін жөндеудің қаржыландырылу көзі аталды
Кәмелетке толмаған қазақстандықтар қандай санаттағы жүргізуші куәлігін ала алады
16:08, 03 шілде 2025
Кәмелетке толмаған қазақстандықтар қандай санаттағы жүргізуші куәлігін ала алады
Қазақстанның екі өңірінде республикалық маңызы бар жолдар жабылды
19:34, 22 желтоқсан 2023
Қазақстанның екі өңірінде республикалық маңызы бар жолдар жабылды
