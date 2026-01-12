#Халық заңгері
Қазақстандағы ақылы жолдардың ақаулы учаскелерін жөндеудің қаржыландырылу көзі аталды

Көлік министрлігі редакциямыздың сұрауына жауап ретінде ақылы жолдардың ақаулы учаскелерін жөндеуді қаржыландыру мәселесіне түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алайда ведомство әзірге нақты соманы атаған жоқ, себебі жөндеу жобалары әлі әзірлеу сатысында.

Сонымен қатар министрліктің мәліметінше, жөндеу жұмыстары ақылы автожолдардан түсетін қаражат есебінен жүргізіледі.

Министрлік қосымша атап өткендей, жыл сайын Ұлттық оператор мен Ұлттық жол сапасы орталығының өкілдерінен тұратын комиссия ақылы жолдардың көктемгі және күзгі тексерулерін өткізіп, ақаулы учаскелерді анықтайды.

Сонымен қатар, ақылы жолдардағы қозғалыстың қауіпсіздігі мен үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін жолдарды күтіп ұстау және жөндеу жұмыстары тұрақты жүргізіледі. Ведомство мәліметінше, ақаулы учаскелер саны әртүрлі факторларға байланысты өзгеруі мүмкін.

Бұған дейін хабарланғандай, ақаулы жолдарда төлем алу жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін уақытша тоқтатылады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақауы бар жолдар: Қазақстандықтар жаңа учаскелерде төлемнен босатылады
14:33, Бүгін
Ақауы бар жолдар: Қазақстандықтар жаңа учаскелерде төлемнен босатылады
Қазақстандағы ақылы жолдардың тарифі өзгерді
15:25, 27 қыркүйек 2023
Қазақстандағы ақылы жолдардың тарифі өзгерді
Қазан айынан бастап ақылы жолдардың тарифі қымбаттайды
20:43, 28 қыркүйек 2023
Қазан айынан бастап ақылы жолдардың тарифі қымбаттайды
