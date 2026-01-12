Қазақстандағы ақылы жолдардың ақаулы учаскелерін жөндеудің қаржыландырылу көзі аталды
Алайда ведомство әзірге нақты соманы атаған жоқ, себебі жөндеу жобалары әлі әзірлеу сатысында.
Сонымен қатар министрліктің мәліметінше, жөндеу жұмыстары ақылы автожолдардан түсетін қаражат есебінен жүргізіледі.
Министрлік қосымша атап өткендей, жыл сайын Ұлттық оператор мен Ұлттық жол сапасы орталығының өкілдерінен тұратын комиссия ақылы жолдардың көктемгі және күзгі тексерулерін өткізіп, ақаулы учаскелерді анықтайды.
Сонымен қатар, ақылы жолдардағы қозғалыстың қауіпсіздігі мен үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін жолдарды күтіп ұстау және жөндеу жұмыстары тұрақты жүргізіледі. Ведомство мәліметінше, ақаулы учаскелер саны әртүрлі факторларға байланысты өзгеруі мүмкін.
Бұған дейін хабарланғандай, ақаулы жолдарда төлем алу жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін уақытша тоқтатылады.