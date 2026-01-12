#Халық заңгері
Қоғам

Алматы әуежайы "әскери жағдай" туралы алаңдататын хабарламаларға жауап берді

Непогода в аэропорту, снегопад, самолет, самолеты, неблагоприятные погодные условия, задержка рейса, задержка рейсов, нелетная погода, аэропорт зимой, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 13:13 Фото: pexels
Алматы әуежайының баспасөз қызметі әлеуметтік желілерде таралған "әскери жағдай және әуе кеңістігінің жабықтығы" туралы хабарламаларға қатысты мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

12 қаңтар 2026 жылғы түнде Threads қолданушыларының бірі алаңдататын жазба жариялаған.

Сурет: Threads/kunde_almaty

"Әскери әрекеттерге байланысты аспан жабылды. Бізге ұшақты ауада қайтарғанын айтты. Кімде ақпарат бар? Не болды? Алматы, әуежай", – деп жазған автор.

Басқа қолданушы кейбір рейстер бірнеше сағатқа кешіктірілгенін хабарлаған.

Сурет: Threads/kunde_almaty

Көптеген жазылушылар мұның себебі ауа райы жағдайлары екенін атап, осындай маңызды ақпаратты растайтын ресми деректерді сұраған.

Zakon.kz тілшісі әуежайдың баспасөз қызметіне сұрақ жолдады. Онда Алматы халықаралық әуежайы штаттық режимде жұмыс істеді және жұмысын жалғастырып жатыр деп хабарлады.

"Алматы қаласының әуе кеңістігі жабылған жоқ. "Әскери жағдай/әрекеттер" туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Қалған сұрақтар бойынша тиісті уәкілетті органдарға жүгінулеріңізді сұраймыз", – делінген Алматы халықаралық әуежайының баспасөз қызметінің мәлімдемесінде.

Айта кетейік, 2026 жылғы 8 қаңтарда біз Air Astana ұшағының Пекиндегі барлық дәретханалардың істен шығуына байланысты мәжбүрлі қону жасағанын хабарлаған едік.

