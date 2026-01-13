Қазақстанда мұсылман мерекелерінің күнтізбесі бекітілді: Рамазан, Ораза айт және Құрбан айт күндері аталды
Фото: freepik
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы (ҚМДБ) ағымдағы жылға арналған діни күнтізбені бекітті деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл ақпарат ҚМДБ ресми сайтында жарияланды.
"Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Шариғат және пәтуа бөлімі 2026 жылға арналған діни күнтізбені бекітті", – делінген 8 қаңтарда жарияланған хабарламада.
Сурет: ҚМДБ
Бекітілген күнтізбеге сәйкес, қасиетті Рамазан айы 19 ақпанда басталып, Қадір түні 16-дан 17 наурызға қараған түні өтеді.
Қазақстандықтар Ораза айт мерекесін 20 наурызда атап өтеді, ал Құрбан айт мерекесінің бірінші күні 27 мамырға сәйкес келеді.
ҚМДБ мамандары айдың басталуы хижра бойынша халықаралық астрономиялық зерттеу орталықтарының деректері негізінде анықталғанын түсіндірді.
"Діни мерекелердің нақты күндері жаңа айдың көрінуіне байланысты бір күнге ерте немесе кешке ауысуы мүмкін", – деп ескертті пәтуа мамандары.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript