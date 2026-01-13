#Халық заңгері
Қоғам

Атырау облысындағы отбасының жоғалуы: кіші қызы халықаралық іздеуге жарияланды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 12:38 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 13 қаңтарда, Атырау облысы полиция басқармасы өткен күзде жоғалған ерлі-зайыптылардың мәйіттерінде сот сарапшылары бірнеше пышақ жарақаттарының іздерін анықтағанын хабарлады.

Атырау облысында ерлі-зайыптылардың өлімін тергеу жалғасуда. Олардың денелері 2026 жылғы 6 қаңтарда Жангелдин ауылындағы өздерінің сарайынан табылған. Марқұмдар бір-бірінің үстіне жерленген, ал жерлеу орны линолеум мен жиһазбен жабылған.

Полиция басқармасының баспасөз қызметі хабарлағандай, отбасының басшысы мен оның әйелінің денесінде бірнеше пышақ жарақаттарының іздері анықталған. Дегенмен олардың нақты қандай себеппен көз жұмғаны сот-медициналық сараптамадан кейін белгілі болады.

Сонымен қатар, қылмысқа қатысы бар деп 29 жастағы Махамбет ауданының тұрғыны халықаралық іздеуге жарияланды. Басқа адамдардың қатысы да мүмкін екені ескерілуде.

"Халықаралық іздеудің бағыттарын жариялай алмаймыз, себебі күдіктілерге жететін кез келген ақпарат тергеуге кедергі келтіруі мүмкін. Іздеу барлық елдерде жүргізілуде. Оларды ұстау үшін арнайы жедел топтар құрылды", – деп хабарлады полиция.

Күдіктінің әйелі, 30 жастағы Ақбаян Мұқанғалиева – жоғалған отбасының кіші қызы, ол да іздеуде. Әйел іс бойынша "жоғалған" ретінде тіркелген.

Сонымен қатар 32 жастағы Наурыз Мұқанғалиев (қаза болғандардың ұлы) және 35 жастағы Мейрамгүл Қарабалина (отбасының үлкен қызы) іздестірілуде. Соңғы рет Мейрамгүл Атыраудағы бір жанармай бекетінде бейнекамераға түскен, бірақ одан әрі мәліметтер жарияланбады.

Құқық қорғау органдары азаматтарды тергеуге кедергі келтіруі мүмкін тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырады.

Еске салсақ, төрт адамнан тұратын отбасы Атырау облысы Қызылқұғын ауданында 2025 жылғы қазан айында жоғалған. Екі ересек баланың III топтағы мүгедектігі бар.

Отбасының жұмбақ жоғалуын туыстары полицияға тек екі ай өткен соң хабарлаған. Ресми іздеу шаралары 2025 жылғы 25 желтоқсанда басталған.

2026 жылғы 6 қаңтарда ерлі-зайыптылардың мәйіттері Жангелдин ауылындағы өздерінің сарайынан табылды.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
