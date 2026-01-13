Қазақстанның 16 қаласында танымал зертхана бәсекелестікті бұзғаны үшін әшкереленді
Агенттік мәліметінше, компания зертханалық қызмет көрсету нарығындағы субъектілермен кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) келісім-шарттарын жасаған.
Бұл келісім-шарттар бойынша франчайзинг тоқтатылғаннан кейінгі 24 ай ішінде бәсекелестерімен ынтымақтастыққа тыйым салынған. Нәтижесінде, елдің 16 қаласындағы нарық субъектілерінің кәсіпкерлік қызметіне кедергі жасалған.
БҚДА атап өткендей, "INVIVO Business" компаниясы антимонополиялық органның ескертуін өз еркімен орындап, бәсекелестікті шектейтін нормаларды келісім-шарттардан алып тастаған. Осы шаралар арқылы зертханалық қызмет көрсету нарығындағы 143 субъектінің құқықтары қорғалды.
Айта кетейік, бұған дейін 2026 жылғы 12 қаңтарда БҚДА Ресей темір жолдарының филиалы монополиялық тарифтер үшін жауапкершілікке тартылғанын хабарлаған болатын.