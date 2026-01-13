#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Қоғам

Қазақстанның 16 қаласында танымал зертхана бәсекелестікті бұзғаны үшін әшкереленді

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 13:21 Фото: pixabay
Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы бойынша департаменті INVIVO брендіне лицензиясы бар "INVIVO Business" ЖШС қызметінде үстем жағдайды теріс пайдалану белгілерін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Агенттік мәліметінше, компания зертханалық қызмет көрсету нарығындағы субъектілермен кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) келісім-шарттарын жасаған.

Бұл келісім-шарттар бойынша франчайзинг тоқтатылғаннан кейінгі 24 ай ішінде бәсекелестерімен ынтымақтастыққа тыйым салынған. Нәтижесінде, елдің 16 қаласындағы нарық субъектілерінің кәсіпкерлік қызметіне кедергі жасалған.

БҚДА атап өткендей, "INVIVO Business" компаниясы антимонополиялық органның ескертуін өз еркімен орындап, бәсекелестікті шектейтін нормаларды келісім-шарттардан алып тастаған. Осы шаралар арқылы зертханалық қызмет көрсету нарығындағы 143 субъектінің құқықтары қорғалды.

Айта кетейік, бұған дейін 2026 жылғы 12 қаңтарда БҚДА Ресей темір жолдарының филиалы монополиялық тарифтер үшін жауапкершілікке тартылғанын хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
100 мыңнан астам виза күшін жойды: АҚШ Мемлекеттік департаменті қауіпсіздік шараларын күшейтті
14:20, Бүгін
100 мыңнан астам виза күшін жойды: АҚШ Мемлекеттік департаменті қауіпсіздік шараларын күшейтті
Нарықтағы үстем жағдайын теріс пайдаланған Petrosun компаниясына 875 млн теңге айыппұл салынды
17:23, 18 қыркүйек 2024
Нарықтағы үстем жағдайын теріс пайдаланған Petrosun компаниясына 875 млн теңге айыппұл салынды
Астанадағы ең ірі отын кешені желісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды
21:05, 13 ақпан 2023
Астанадағы ең ірі отын кешені желісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: