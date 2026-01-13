Әкімдіктер шығаратын бағалы қағаздардың ережесіне өзгерістер енгізілді
Қаржы министрі 2026 жылғы 8 қаңтардағы бұйрығымен облыс, республикалық мәні бар қала немесе астана әкімдіктерінің ішкі нарыққа шығаратын бағалы қағаздарына қатысты Ережелерге түзетулер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаңа түзетулерге сәйкес, бағалы қағаздар эмитент арқылы аукцион, қосымша орналастыру немесе қайта ашу тәртібімен шығарылады, бұл тәртіп сауда ұйымдастырушысының ережелерінде белгіленген.
Эмитентке бағалы қағаздарды жартылай немесе толық мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі беріледі.
Жартылай немесе толық мерзімінен бұрын өтеу бағалы қағаздардың иелерімен (немесе олардың уәкілетті өкілдерімен) келісім бойынша жүзеге асырылады.
Сонымен қатар, бағалы қағаздарды өтеу және қызмет көрсету, сондай-ақ мерзімінен бұрын жартылай немесе толық өтеу тиісті жергілікті бюджет қаражаттары есебінен жүргізілетіндігі көрсетілген.
Бұйрық 2026 жылғы 23 қаңтардан бастап күшіне енеді.
